Чи встоять будинки в Україні під час землетрусів: Київ, Львів, Одеса (мапа)

Зокрема, всі нові будинки в Києві витримають землетрус у щонайменше 5 балів, але така інтенсивність малоймовірна.

Витримати землетруси можуть нові українські будинки, якщо йдеться про поштовхи за шкалою інтенсивності від 5 до 7 балів.

Про це інженер-конструктор Дмитро Макогон повідомив у Мережі, опублікувавши мапу ОСР-2004 щодо ймовірності сейсмічної інтенсивності в Україні за шкалою MSK-46 (12-бальна шкала інтенсивності землетрусів Медведєва-Шпонхойєра).

Макогон зауважив, що саме цією мапою користуються інженери під час розрахунку конструкцій будинків і споруд.

"Всі нові будинки в Києві спокійно витримають сейсміку мінімум в 5 балів, а така інтенсивність землетрусу у нас малоймовірна. В Одесі нові будівлі витримають 7 балів, а у Львові – 6, що теж навряд ми колись побачимо", – йдеться в повідомленні інженера.

"Тож хвилюватись не варто. Ну хіба що ви живете в старому будинку, який і так вже руйнується", – додав Макогон.

Мапа з Facebook-сторінки Дмитра Макогона

Нагадаємо, раніше в Інституті геофізики запевнили, що Україні не загрожують землетруси масштабу, як у Туреччині. Сейсмічна небезпека існує, проте для України вона не така велика, як для країн, охоплених потужним сейсмоактивним поясом планети.

За словами директора Інституту геофізики НАН України Олександра Кендзери, не можна сказати, що Києву загрожують землетруси такого масштабу, як у Туреччині. Однак небезпеку становлять ті землетруси, що відбуваються в частині поясу "зона Вранча", в Румунії.

Зауважимо, що внаслідок землетрусу, який стався 6 лютого на півдні Туреччини та в сусідній Сирії, загинули 5000 людей. Це дані станом на ранок 7 лютого. Рятувальники продовжують розбирати завали будівель у пошуках тих, хто вижив.

Жахливий землетрус у Туреччині: останні новини з епіцентру трагедії

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