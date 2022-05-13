Астролог рассказал, стоит ли бояться "Пятницы, 13-е"

Фраза с оттенком черного юмора – ничего не предвещало беды, была пятница, 13-е. – известна всем. Но почему эта дата так нас пугает?

Пятница 13-е действительно может негативно сказаться на событиях нашей жизни или все, что с ней связано, – не более чем предрассудки и суеверия? Об этом рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Факты из истории

Справедливости ради надо сказать, что в пятницу, выпадающую на 13-е число, действительно довольно часто – и это подтверждается историческими фактами – происходят разного рода несчастья и катастрофы. Негативную репутацию это сочетание числа и дня недели получило после того, как 13 октября 1307 года король Франции Филипп IV Красивый фактически обезглавил Орден тамплиеров, приказав арестовать всю его верхушку. Спустя семь лет все они, включая Великого магистра ордена Жака де Моле, были сожжены на костре.

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Если говорить о делах давно минувших дней, то именно в этот день – точнее, 13 августа 1521 года – пала империя ацтеков, а 13 ноября 1868 года умер композитор Джоаккино Россини. В пятницу 13-го также произошла бомбардировка немецкой авиацией Букингемского дворца (13 сентября 1940 года), катастрофа авиалайнера Douglas С-54, во время которой погибли все находящиеся на борту пятьдесят пассажиров (13 июня 1947 года), ураган в Южной Азии, унесший 300 (!) тысяч человеческий жизней (13 ноября 1960 года).

Если говорить о более близким к нам событиям, то поздней ночью 13 января 2012 года в Тирренском море напоролся на рифы круизный лайнер Costa Concordia. Море в это время было спокойным, а берег находился близко, тем не менее тридцать два человека погибло. 13 ноября 2015 года произошло несколько терактов в Париже, в том числе и бойня в концертном зале "Батаклан". Жертвами тогда в общей сложности стали сто тридцать человек, причем все это были молодые люди возрастом от двадцати до тридцати лет.

Пятница – несчастливый день

Не самая лучшая репутация и у пятницы как дня недели. Наши предки считали, что в пятницу нельзя убирать в доме – делать это предлагалось в четверг или субботу, и веселиться – существует даже народная примета: кто смеется в пятницу, будет плакать в воскресенье. Причина такого отношения к пятнице известна и понятна – именно в этот день недели был распят Иисус Христос, поэтому человечество – особенно христианская его часть – настороженно относится к нему.

Чертова дюжина

Есть причина и у нашего настороженного отношения к цифре "13". Сейчас в счете мы пользуемся десятичной системой, в основе которой лежат десять единиц. В античные же времена в ходу при счете были дюжины – то есть, двенадцать единиц. Цифра "13", следующая после двенадцати, символизировала неизвестность, а значит, опасность, поэтому ее даже назвали "чертовой дюжиной". В картах Таро она называется "Смерть", а в духовной нумерологии принято считать, что это число сумасшедших. Также – по аналогии с Тайной вечерей – существует примета: если за столом соберутся тринадцать человек, один из ни вскоре умрет – соответствующую историю описала в своей повести "Смерть лорда Эджвера" (второе ее название – "Тринадцать сотрапезников) Агата Кристи.

Что такое холодайн и с чем его едят

Несмотря на все вышесказанное, "пятница 13-е" в негативную сторону работает далеко не у всех. Такая дата – не более чем холодайн, то есть, устойчивая трехмерная голографическая мыслеформа, существующая в коллективном бессознательном. Укоренилась она там не сразу, а в течение тысячелетий. В ходе своей продолжительной истории человечество накапливало факты, которые соответствовали убеждениям о том, что такой день может быть опасным. В какой-то момент количество наблюдений перешло в качество, и "пятница 13-е" априори стала считаться опасной. С тех пор люди не думают о том, как и почему они негативно относятся к такому дню – его опасность мы воспринимаем как аксиому.

Кто во что верит

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Но на самом деле "пятница 13-е" несет негатив только тем, кто верит в то, что несчастье в этот день возможно – то есть, в его восприятии мира соответствующий холодайн есть. Проще говоря, с нами происходит только то, во что мы верим. Если в подсознании человека существует убеждение в том, что "пятница 13-е" – страшное время, у него есть все шансы в этом убедиться, и наоборот. В первом случае желательно в такой день отказаться от активной деятельности, без крайней необходимости не выходить из дома и не общаться с неприятными людьми и энергетическими вампирами, во втором – просто игнорировать его.

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