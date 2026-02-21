Ваші страхи постаріти можуть насправді пришвидшувати клітинне старіння / © Credits

Ми звикли вважати старіння простою шкалою часу, просто день народження за днем народженням. Але наука говорить інше, про це розповіло видання РsyРost , старіння — це біологічний процес, який відбувається у наших клітинах і він унікальний для кожної людини. Двоє людей одного віку можуть мати зовсім різний стан здоров’я на клітинному рівні. Саме тут на допомогу приходять епігенетичні годинники — інструменти, які вимірюють біологічний вік і швидкість старіння.

Дослідники з NYU проаналізували 726 жінок, щоб з’ясувати, як специфічні страхи, наприклад, втрати здоров’я, привабливості чи здатності мати дітей, впливають на біологічне старіння.

Що таке епігенетичний годинник

Епігенетичний годинник вимірює хімічні зміни ДНК, які не змінюють сам генетичний код, але впливають на роботу генів. Один із таких механізмів — метилювання ДНК, яке змінюється з віком.

Метод GrimAge2 оцінює накопичені біологічні пошкодження за життя та прогнозує ризик смертності.

DunedinPACE працює як «спідометр» і показує, наскільки швидко тіло старіє саме зараз.

Дослідники з’ясували, що саме страхи щодо погіршення здоров’я були пов’язані з прискореним клітинним старінням за DunedinPACE.

Страхи старіння

Вчені розділили занепокоєння на три категорії:

Втрати привабливості — статистично не впливає на клітинне старіння. Втрата здоров’я та хвороби — сильний фактор прискореного старіння. Репродуктивне старіння — теж не пов’язано з епігенетичними годинниками.

Висновок простий, переживання про здоров’я можуть створювати хронічний стрес, який організм сприймає як сигнал до мобілізації. Це підвищує запалення та «зношування» клітин і прискорює біологічні процеси старіння.

Здоровий спосіб життя пом’якшує ефект

Цікаво, що коли дослідники враховували поведінку жінок, як от куріння, вживання алкоголю та індекс маси тіла, зв’язок між страхами та старінням зменшувався. Це означає, що частково ми можемо самі впливати на свій біологічний вік і коригувати звички.

Правильне харчування

Регулярна фізична активність

Зменшення стресу та підтримка психологічного здоров’я

Ці кроки допомагають організму залишатися «молодшим» навіть за наявності тривог.

Дослідження підтверджує, що старіння — це не лише цифра у паспорті. Наші страхи та психоемоційний стан можуть впливати на клітинне здоров’я. Страх втратити здоров’я є найсильнішим фактором, але здоровий спосіб життя та робота над психологічним станом допомагають сповільнити цей процес. Не ігноруйте свої страхи, але й не давайте їм керувати вашим тілом.