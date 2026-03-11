Коли народжуються найкращі бабусі та дідусі: астрологи назвали 4 місяці

Найтурботливіші бабусі та дідусі народжуються у чотири місяці року

Кожні бабуся та дідусь по-своєму унікальні, проте дехто з них має вроджений хист до цієї ролі завдяки зіркам. Астрологи запевняють, що саме місяць народження наділяє людей рисами, які роблять їх ідеальними наставниками та захисниками для своїх онуків.

Про це пише Parade.

Лютий та травень — емпатія і стабільність

Ті, хто народився у лютому, вирізняються особливим співчуттям та емоційною відкритістю. Незалежно від того, чи це вдумливий Водолій, чи ніжні Риби, такі люди створюють дуже затишний емоційний простір для своїх онуків. Вони вміють уважно вислухати, дати м’яку пораду та завжди підтримують прагнення дітей до самовираження.

Натомість травневі бабусі й дідусі є втіленням надійності та стабільності у родині. Терплячі Тельці та допитливі Близнюки беруть на себе роль зберігачів традицій. Саме вони найчастіше організовують сімейні вечері, пам’ятають про всі дні народження та передають родинні цінності наступним поколінням.

Серпень і листопад — підтримка та захист

Народжені в серпні приносять у сім’ю неймовірно оптимістичну та надихаючу енергетику. Впевнені Леви та уважні Діви стають найголовнішими вболівальниками своїх онуків, щиро радіючи їхнім успіхам і відкриттям.

«Від підтримки на шкільних заходах до порад під час важливих життєвих моментів, їхнє заохочення допомагає зміцнити впевненість у наступному поколінні», — зазначає видання.

Листопадові ж бабусі та дідусі ставляться до своєї ролі максимально серйозно. Пристрасні Скорпіони та схильні до пригод Стрільці вирізняються глибокою відданістю і готові будь-якої миті стати на захист своєї сім’ї. Їхнє прагнення підтримати онуків формує неймовірно міцний та безпечний зв’язок на все життя.

