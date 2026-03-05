Трамп снова сделал Зеленского "виноватым" в отсутствии мирного соглашения: что заявил

Трамп заявил, что Зеленский является препятствием для завершения войны — Politico / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова набросился с критикой на украинского лидера Владимира Зеленского, заявив, что якобы Зеленский, а не Путин или агрессивная политика РФ, является препятствием для заключения мирного соглашения.

Об этом глава Белого дома сказал в интервью Politico.

Даже несмотря на то, что Иран остается в центре внимания, Трамп заявил, что переговоры по войне в Украине продолжаются. И снова набросился на президента Украины Владимира Зеленского.

«Зеленский, он должен собраться и заключить соглашение», — сказал Трамп.

Трамп почему-то снова стоит на своем, что якобы диктатор Путин готов к переговорам о прекращении войны. «Я думаю, что Путин готов заключить соглашение», — сказал он. Трамп уже говорил это раньше. О том, что Путину нужно не соглашение, а капитуляция Украины, президент США не упомянул.

Когда Трампа спросили, что препятствует Зеленскому на пути к мирному соглашению, он отказался уточнять, но утверждал, что лидер Украины не проявляет достаточной готовности к переговорам.

«Немыслимо, что именно он (Зеленский — Ред.) является препятствием. У тебя нет карт. Теперь у него еще меньше карт», — подытожил Трамп.

Ранее Дональд Трамп ответил, забыл ли об Украине на фоне войны с Ираном.

Напомним, 16 февраля Трамп уже критиковал Киев и заявлял, что Украине следует как можно быстрее начать переговоры.