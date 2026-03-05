- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 2167
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп снова сделал Зеленского "виноватым" в отсутствии мирного соглашения: что заявил
Трамп обвинил Зеленского в якобы блокировании мира и оправдал Путина.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова набросился с критикой на украинского лидера Владимира Зеленского, заявив, что якобы Зеленский, а не Путин или агрессивная политика РФ, является препятствием для заключения мирного соглашения.
Об этом глава Белого дома сказал в интервью Politico.
Даже несмотря на то, что Иран остается в центре внимания, Трамп заявил, что переговоры по войне в Украине продолжаются. И снова набросился на президента Украины Владимира Зеленского.
«Зеленский, он должен собраться и заключить соглашение», — сказал Трамп.
Трамп почему-то снова стоит на своем, что якобы диктатор Путин готов к переговорам о прекращении войны. «Я думаю, что Путин готов заключить соглашение», — сказал он. Трамп уже говорил это раньше. О том, что Путину нужно не соглашение, а капитуляция Украины, президент США не упомянул.
Когда Трампа спросили, что препятствует Зеленскому на пути к мирному соглашению, он отказался уточнять, но утверждал, что лидер Украины не проявляет достаточной готовности к переговорам.
«Немыслимо, что именно он (Зеленский — Ред.) является препятствием. У тебя нет карт. Теперь у него еще меньше карт», — подытожил Трамп.
Ранее Дональд Трамп ответил, забыл ли об Украине на фоне войны с Ираном.
Напомним, 16 февраля Трамп уже критиковал Киев и заявлял, что Украине следует как можно быстрее начать переговоры.