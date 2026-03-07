ТСН у соціальних мережах

4398
1 хв

Масований та комбінований удар РФ по Україні: головні новини ночі 7 березня 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 7 березня 2026 року:

  • Влада показала фото будинку після удару балістикою у Харкові: є загиблий Читати далі –>

  • Фактично зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки у Харкові: під завалами можуть бути 10 людей (відео) Читати далі –>

  • У Запоріжжі через ворожий обстріл поранено немовля Читати далі –>

  • Масована атака РФ пошкодила залізничну інфраструктуру: низка поїздів змінює маршрути Читати далі –>

  • У Сумах російські дрони влучили в офіс і житловий будинок: що відомо Читати далі –>

