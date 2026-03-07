- Дата публікації
Фактично зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки у Харкові: під завалами можуть бути 10 людей (відео)
У Харкові внаслідок ворожого удару фактично зруйновано під’їзд п’ятиповерхового житлового будинку в Київському районі.
Унаслідок ворожого удару по Харкову фактично зруйновано під’їзд п’ятиповерхового житлового будинку в Київському районі міста. Також пошкоджено сусідній будинок.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Наразі відомо про одну загиблу людину. Ще 10 осіб постраждали, серед них — 6-річний і 11-річний хлопчики та 17-річна дівчина.
За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати близько 10 людей, серед них, ймовірно, є дитина.
На місці працюють усі екстрені служби. Триває пошуково-рятувальна операція.
