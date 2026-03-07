Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ніколи не хвалять своїх дітей

Гороскоп / © Credits

Вони справді дуже важливі, хоча й далеко не завжди так однозначно негативні або позитивні, як нам про це розповідають.

Так, у батьківського схвалення — або його відсутності — можуть бути свої причини, про які ми навіть не підозрюємо, а тому не можемо за них судити. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які ніколи не хвалять своїх дітей.

Козоріг

Козороги, які дуже бояться здатися слабкими й сентиментальними, виховують своїх дітей із підвищеною суворістю та стриманістю. Вони впевнені, що, що менше їх хвалитимуть, то стійкішими й життєздатнішими виростуть їхні сини й доньки, яким вони бажають лише щастя, навіть якщо, дивлячись збоку, так і не скажеш.

Скорпіон

Скорпіонам дуже важко догодити: якої б висоти — спочатку в навчанні, а потім у професії, творчості або особистому житті — не досягли їхні діти, представники знака завжди будуть незадоволені, бо їм здається, що можна було б зробити більше і краще. Не дивно, що своїх нащадків вони виховують навіть тоді, коли ті вже виросли.

Лев

Леви завжди ставлять високу планку — як для себе, так і для оточення, тому будь-які досягнення своїх дітей вони сприймають як належне, а отже, і хвалити їх нема за що. Говорити про те, що близьким людям така байдужість до їхніх успіхів є образливою, не варто — найімовірніше, представники знака не зрозуміють, що вони роблять не так.

