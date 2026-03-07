- Дата публікації
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 381
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ніколи не хвалять своїх дітей
Про значення наших стосунків із батьками і, відповідно, дитячі травми, мабуть, не говорить тільки ледачий психолог.
Вони справді дуже важливі, хоча й далеко не завжди так однозначно негативні або позитивні, як нам про це розповідають.
Так, у батьківського схвалення — або його відсутності — можуть бути свої причини, про які ми навіть не підозрюємо, а тому не можемо за них судити. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які ніколи не хвалять своїх дітей.
Козоріг
Козороги, які дуже бояться здатися слабкими й сентиментальними, виховують своїх дітей із підвищеною суворістю та стриманістю. Вони впевнені, що, що менше їх хвалитимуть, то стійкішими й життєздатнішими виростуть їхні сини й доньки, яким вони бажають лише щастя, навіть якщо, дивлячись збоку, так і не скажеш.
Скорпіон
Скорпіонам дуже важко догодити: якої б висоти — спочатку в навчанні, а потім у професії, творчості або особистому житті — не досягли їхні діти, представники знака завжди будуть незадоволені, бо їм здається, що можна було б зробити більше і краще. Не дивно, що своїх нащадків вони виховують навіть тоді, коли ті вже виросли.
Лев
Леви завжди ставлять високу планку — як для себе, так і для оточення, тому будь-які досягнення своїх дітей вони сприймають як належне, а отже, і хвалити їх нема за що. Говорити про те, що близьким людям така байдужість до їхніх успіхів є образливою, не варто — найімовірніше, представники знака не зрозуміють, що вони роблять не так.
