РФ уночі атакувала Україну: де прогриміли вибухи
РФ знову атакувала мирні українські міста серед ночі дронами та ракетами, де-не-де було дуже гучно.
У ніч проти 7 березня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Фастівський р-н (Kиївщина)
Кропивницький р-н
Татарбунари (Одещина)
Суми/околиці
Чугуїв/р-н (Хaркiвщина)
Кременчуцький р-н (Полтaвщина)
Одеса
Козельщина (Полтaвщина)
Околиці Харкова
Гайсинський р-н (Вiнничина)
Околиці Києва
Вінниччина
Київ
Харків
Житомирщина
Жмеринський р-н (Вiнничина)
Шепетівський р-н (Xмельниччинa)
Прилуцький р-н (Чернiгівщина)
Новодністровськ (Буковина)
Балаклія (Харківщина)
Нагадаємо, що у Харкові внаслідок ворожого удару фактично зруйновано під’їзд п’ятиповерхового житлового будинку в Київському районі.