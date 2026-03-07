ТСН у соціальних мережах

1406
1 хв

РФ уночі атакувала Україну: де прогриміли вибухи

РФ знову атакувала мирні українські міста серед ночі дронами та ракетами, де-не-де було дуже гучно.

Олена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

У ніч проти 7 березня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

  • Фастівський р-н (Kиївщина)

  • Кропивницький р-н

  • Татарбунари (Одещина)

  • Суми/околиці

  • Чугуїв/р-н (Хaркiвщина)

  • Кременчуцький р-н (Полтaвщина)

  • Одеса

  • Козельщина (Полтaвщина)

  • Околиці Харкова

  • Гайсинський р-н (Вiнничина)

  • Околиці Києва

  • Вінниччина

  • Київ

  • Одеса

  • Харків

  • Житомирщина

  • Жмеринський р-н (Вiнничина)

  • Шепетівський р-н (Xмельниччинa)

  • Прилуцький р-н (Чернiгівщина)

  • Новодністровськ (Буковина)

  • Балаклія (Харківщина)

  • Прилуцький р-н (Чернігівщина).

Нагадаємо, що у Харкові внаслідок ворожого удару фактично зруйновано під’їзд п’ятиповерхового житлового будинку в Київському районі.

