РФ ночью атаковала Украину: где прогремели взрывы
РФ снова атаковала мирные украинские города среди ночи дронами и ракетами, кое-где было очень громко.
В ночь на 7 марта 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .
Об этом сообщили воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
Фастовский р-н (Киевская)
Кропивницкий р-н
Татарбунары (Одесская область)
Сумы/окрестности
Чугуев/р-н (Харьковщина)
Кременчугский р-н (Полтавщина)
Одесса
Козельщина (Полтавщина)
Окрестности Харькова
Гайсинский р-н (Винничина)
Окрестности Киева
Винницкая область
Киев
Харьков
Житомирщина
Жмеринский р-н (Винничина)
Шепетовский р-н (Хмельницкая область)
Прилукский р-н (Черниговщина)
Новоднестровск (Буковина)
Балаклея (Харьковщина)
Напомним, что в Харькове в результате вражеского удара фактически разрушен подъезд пятиэтажного жилого дома в Киевском районе.