Украина
730
1 мин

РФ ночью атаковала Украину: где прогремели взрывы

РФ снова атаковала мирные украинские города среди ночи дронами и ракетами, кое-где было очень громко.

Елена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

В ночь на 7 марта 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .

Об этом сообщили воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

  • Фастовский р-н (Киевская)

  • Кропивницкий р-н

  • Татарбунары (Одесская область)

  • Сумы/окрестности

  • Чугуев/р-н (Харьковщина)

  • Кременчугский р-н (Полтавщина)

  • Одесса

  • Козельщина (Полтавщина)

  • Окрестности Харькова

  • Гайсинский р-н (Винничина)

  • Окрестности Киева

  • Винницкая область

  • Киев

  • Одесса

  • Харьков

  • Житомирщина

  • Жмеринский р-н (Винничина)

  • Шепетовский р-н (Хмельницкая область)

  • Прилукский р-н (Черниговщина)

  • Новоднестровск (Буковина)

  • Балаклея (Харьковщина)

  • Прилукский р-н (Черниговщина).

Напомним, что в Харькове в результате вражеского удара фактически разрушен подъезд пятиэтажного жилого дома в Киевском районе.

730
