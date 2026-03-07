- Дата публікації
Магнітна буря 7 березня: якою буде її активність
Геомагнітна активність продовжує бути спокійною.
Сьогодні, 7 березня, очікуються спокійні геомагнітні умови. Магнітна буря матиме К-індекс 3,7 (зелений рівень).
Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.
У суботу умови сонячного вітру залишаються на фоновому рівні, а геомагнітна активність залишається досить спокійною. Однак вже найближчим часом, за даними науковців, можливе підвищення геомагнітної активності.
Фахівці наголошують, що на магнітні бурі реагує близько 75% населення світу. Під час сонячних збурень людина може відчувати головний біль та мігрень, прискорене серцебиття, безсоння, загальне нездужання, підвищення чи зниження тиску тощо.