ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
361
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 7 березня: якою буде її активність

Геомагнітна активність продовжує бути спокійною.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря.

Сьогодні, 7 березня, очікуються спокійні геомагнітні умови. Магнітна буря матиме К-індекс 3,7 (зелений рівень).

Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.

У суботу умови сонячного вітру залишаються на фоновому рівні, а геомагнітна активність залишається досить спокійною. Однак вже найближчим часом, за даними науковців, можливе підвищення геомагнітної активності.

Магнітна буря 7 березня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 7 березня. Фото: Мeteoagent.

Фахівці наголошують, що на магнітні бурі реагує близько 75% населення світу. Під час сонячних збурень людина може відчувати головний біль та мігрень, прискорене серцебиття, безсоння, загальне нездужання, підвищення чи зниження тиску тощо.

Дата публікації
Кількість переглядів
361
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie