ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
528
Час на прочитання
2 хв

В Україні різко здорожчав популярний продукт: ціни зросли до 150 грн за кілограм

В Україні знову зросли ціни на тепличні огірки — до 120-150 грн/кг. Подорожчання пов’язують із перебоями імпорту з Туреччини та дефіцитом пропозиції.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
В Україні різко здорожчав популярний продукт: ціни зросли до 150 грн за кілограм

Тепличні огірки в Україні подорожчали в середньому на 10% за тиждень і на 61% за рік / © Associated Press

В Україні знову подорожчали тепличні огірки через стабільно високий попит і суттєве скорочення пропозиції на ринку.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Наразі лише поодинокі українські тепличні комбінати реалізують власну продукцію, тоді як основну частку пропозиції формують імпортні огірки з Туреччини.

Станом на сьогодні продавці пропонують огірки за цінами 120-150 грн за кілограм (2,81-3,51 долара/кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж тижнем раніше.

Учасники ринку пов’язують подорожчання з підвищенням відпускних цін на огірки в самій Туреччині, яка традиційно є головним постачальником тепличних овочів до України в зимовий період. Крім того, цього тижня імпортна продукція надходила невеликими партіями, а частина оптових компаній відмовляється працювати з турецькими огірками через їхню невисоку якість.

Аналітики зазначають, що нині тепличні огірки в Україні продаються в середньому на 61% дорожче, ніж наприкінці січня 2025 року.

Водночас багато гравців ринку вважають нинішнє подорожчання тимчасовим і не виключають, що вже наступного тижня ситуація може стабілізуватися після нормалізації поставок з Туреччини.

Що з цінами на продукти в Україні

Нагадаємо, відключення світла змінять вартість продуктів у лютому. Проте один фактор стримує ціни й не дозволяє продуктам дорожчати надто різко.

Зокрема, зберігання овочів та робота морозильників на генераторах коштують дорого. Бізнес намагається перекласти ці витрати на покупця. Але є межа.

Раніше йшлося про ціни на столові буряки в Україні. Вони повзуть вгору. Причина здорожчання — скорочення запасів хорошої якості та активізація попиту з боку торговельних компаній.

Дата публікації
Кількість переглядів
528
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie