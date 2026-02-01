В Україні різко здорожчав популярний продукт: ціни зросли до 150 грн за кілограм

Тепличні огірки в Україні подорожчали в середньому на 10% за тиждень і на 61% за рік / © Associated Press

В Україні знову подорожчали тепличні огірки через стабільно високий попит і суттєве скорочення пропозиції на ринку.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Наразі лише поодинокі українські тепличні комбінати реалізують власну продукцію, тоді як основну частку пропозиції формують імпортні огірки з Туреччини.

Станом на сьогодні продавці пропонують огірки за цінами 120-150 грн за кілограм (2,81-3,51 долара/кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж тижнем раніше.

Учасники ринку пов’язують подорожчання з підвищенням відпускних цін на огірки в самій Туреччині, яка традиційно є головним постачальником тепличних овочів до України в зимовий період. Крім того, цього тижня імпортна продукція надходила невеликими партіями, а частина оптових компаній відмовляється працювати з турецькими огірками через їхню невисоку якість.

Аналітики зазначають, що нині тепличні огірки в Україні продаються в середньому на 61% дорожче, ніж наприкінці січня 2025 року.

Водночас багато гравців ринку вважають нинішнє подорожчання тимчасовим і не виключають, що вже наступного тижня ситуація може стабілізуватися після нормалізації поставок з Туреччини.

