В Україні різко здорожчав популярний продукт: ціни зросли до 150 грн за кілограм
В Україні знову зросли ціни на тепличні огірки — до 120-150 грн/кг. Подорожчання пов’язують із перебоями імпорту з Туреччини та дефіцитом пропозиції.
В Україні знову подорожчали тепличні огірки через стабільно високий попит і суттєве скорочення пропозиції на ринку.
Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
Наразі лише поодинокі українські тепличні комбінати реалізують власну продукцію, тоді як основну частку пропозиції формують імпортні огірки з Туреччини.
Станом на сьогодні продавці пропонують огірки за цінами 120-150 грн за кілограм (2,81-3,51 долара/кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж тижнем раніше.
Учасники ринку пов’язують подорожчання з підвищенням відпускних цін на огірки в самій Туреччині, яка традиційно є головним постачальником тепличних овочів до України в зимовий період. Крім того, цього тижня імпортна продукція надходила невеликими партіями, а частина оптових компаній відмовляється працювати з турецькими огірками через їхню невисоку якість.
Аналітики зазначають, що нині тепличні огірки в Україні продаються в середньому на 61% дорожче, ніж наприкінці січня 2025 року.
Водночас багато гравців ринку вважають нинішнє подорожчання тимчасовим і не виключають, що вже наступного тижня ситуація може стабілізуватися після нормалізації поставок з Туреччини.
