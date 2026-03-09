Як живе жінка з "найбільшими грудьми" країни: її розповідь шокує

Саммер Роберт, чий груди вважаються найбільшими у Британії / © scotchdolly97/Instagram

Реклама

Шотландка Саммер Роберт стала заручницею власного тіла через рідкісну хворобу, що змушує груди рости без упину. Попри вагу грудей у 25 кг та постійні цькування, жінка змогла перетворити свою особливість на джерело впевненості.

Про це пише LadBible.

Саммер має рідкісне захворювання, через яке її груди продовжують збільшуватися. Вважається, що шотландка має найбільший бюст у Великій Британії — лише за рік його розмір зріс одразу на 11 розмірів бюстгальтера. Жінка не може контролювати цей процес.

Реклама

Через особливість зовнішності Саммер доводилося стикатися з заборонами — одного разу, за словами жінки, їй фактично не дозволили одягати бікіні.

Раніше вона дуже комплексувала через своє тіло, однак з часом змогла прийняти себе і стати значно впевненішою, хоча цей шлях був непростим.

Зараз Саммер трохи за двадцять, а її зріст — близько 150 см. За оцінками, вага грудей перевищує 25 кг. Лікарі зрештою діагностували у жінки макромастію — рідкісну форму гіпертрофії грудей, коли тканина швидко розростається і груди продовжують збільшуватися.

Саммер Роберт, чий груди вважаються найбільшими у Британії / © scotchdolly97/Instagram

Проблема почала турбувати шотландку ще у 14 років, коли вона вперше звернулася до лікарів. Однак тоді їй відмовили в операції зі зменшення грудей через надто високий індекс маси тіла.

Реклама

Жінка з аномально великими грудьми пережила цькування

«Мене постійно переслідували», — розповіла Саммер, зазначивши, що розмір грудей викликав у неї сильну невпевненість.

«Я ненавиділа своє тіло. Батьки мого колишнього хлопця казали мені, що я не повинна носити бікіні в басейні. Я така: «А що ж мені тоді носити?» — поділилася жінка.

Саммер каже, що пережила чимало «травматичних» ситуацій — її могли виганяти з різних місць або просити «прикритися».

Саммер Роберт, чий груди вважаються найбільшими у Британії / © scotchdolly97/Instagram

Схожі історії траплялися і під час роботи барменкою: жінку ображали, називали «відчайдушною», а іноді навіть жбурляли в неї напоями. Одного разу відвідувачі бару особливо не давали Саммер спокою.

Реклама

«Я була дуже втомлена, і зайшли двоє чоловіків — вони явно були п’яні й надокучливі. Перше, що вони сказали: „О боже, подивіться на розмір її грудей!“ — розповіла жінка.

Один із чоловіків навіть порівняв її з відомою співачкою.

«Він постійно називав мене Scotch Dolly і вигукував це ім’я», — сказала Саммер.

Жінка з «найбільшими грудьми» Британії стала моделлю OnlyFans

Той випадок довів її до сліз, але пізніше саме після цього жінку підштовхнули створити сторінку на OnlyFans у 23 роки, щоб прийняти свою зовнішність.

Реклама

«Коли я була молодшою, я ненавиділа увагу, але тепер думаю, що ці люди можуть бути потенційними покупцями, а мої підписники не моторошні — їм щиро подобаються мої груди і вони мене підтримують«, — розповіла Саммер.

Зараз вона каже, що навряд чи погодилася б на операцію зі зменшення грудей, якщо тільки це не почне серйозно впливати на її повсякденне життя.

«Я тепер дуже люблю своє тіло. Я дуже впевнена в собі, і рада, що це стало чимось позитивним, тому що в дитинстві все було інакше. Але тепер це так, і я щаслива», — зазначила жінка.

До слова, 30-річна британка Тіанна Мун страждає на рідкісну гігантомастію — аномальний ріст грудей до розміру 34NN (19-й за українськими мірками), який не зупинили навіть ін’єкції для схуднення. Жінка змінила роботу на OnlyFans, де заробляє 10 тис. фунтів щомісяця. Гігантомастія — це надмірне розростання тканин (понад 3% маси тіла), зафіксоване лише у 300 випадках у світі, що спричиняє сильний біль, інфекції та загрожує диханню. Причинами хвороби є гормональні збої або генетика, а лікування зазвичай потребує операції, хоча ризик повторного росту залишається високим.