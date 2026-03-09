ТСН в социальных сетях

В Киеве в Академгородке "декоммунизировали" Буратино: какая реакция полиции

Полиция объяснила демонтаж известнейшей фигуры сказочного персонажа в Киеве.

Александр Марущак
В Киеве на Академгородке двое мужчин снесли скульптуру персонажа сказки «Буратино».

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Как рассказали в полиции Киева для ТСН.ua, эта скульптура находилась в заведении дошкольного образования 472 (бывшее название «Буратино») — и была в аварийном состоянии. Списана официально по ходатайству директора заведения.

На видео работник по обслуживанию в процессе демонтажа данной скульптуры.

В соцсетях предположили, что ее снесли в рамках «борьбы с имперским наследием».

Буратино — главный герой сказки русского писателя Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

Раньше мы писали, почему до сих пор не переименовали Днепропетровскую и Кировоградскую области в рамках декоммунизации.

