В Киеве в Академгородке "декоммунизировали" Буратино: какая реакция полиции
Полиция объяснила демонтаж известнейшей фигуры сказочного персонажа в Киеве.
В Киеве на Академгородке двое мужчин снесли скульптуру персонажа сказки «Буратино».
Соответствующее видео появилось в соцсетях.
Как рассказали в полиции Киева для ТСН.ua, эта скульптура находилась в заведении дошкольного образования 472 (бывшее название «Буратино») — и была в аварийном состоянии. Списана официально по ходатайству директора заведения.
На видео работник по обслуживанию в процессе демонтажа данной скульптуры.
В соцсетях предположили, что ее снесли в рамках «борьбы с имперским наследием».
Буратино — главный герой сказки русского писателя Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».
