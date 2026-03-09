Які дерева в жодному разі не можна білити навесні, бо вони загинуть

Чому не можна білити дерева навесні / © Фото з відкритих джерел

Навесні багато садівників починають активно доглядати за своїм садом. Однією з найпоширеніших процедур вважається побілка дерев. Вважається, що вона захищає кору від шкідників, сонячних опіків та різких перепадів температури. Проте не всі знають, що весняне оброблення вапном підходить далеко не для кожного дерева. У деяких випадках воно може навіть нашкодити рослині. Особливо це стосується молодих або певних видів дерев, для яких така процедура може стати справжнім стресом.

Які дерева не слід білити навесні

Молоді деревця. Найбільшу небезпеку побілка становить для молодих дерев. Їхня кора ще дуже тонка і чутлива до будь-яких зовнішніх впливів. Вапняний розчин може викликати опіки або пошкодити захисний шар кори. У результаті дерево починає слабшати, гірше росте і стає більш вразливим до хвороб та шкідників.

Кісточкові дерева. Деякі кісточкові культури не дуже добре реагують на весняну побілку. До них належать вишня, черешня, абрикос, персик. Їхня кора більш ніжна, ніж у багатьох інших плодових дерев. Якщо використовувати концентрований вапняний розчин, це може пошкодити поверхню кори та спричинити появу тріщин.

Декоративні дерева. Багато декоративних дерев мають тонку або особливу структуру кори, яка не потребує побілки. У природних умовах вони добре пристосовані до сонця та температурних коливань. Нанесення вапна може порушити природний захист рослини та негативно вплинути на її зовнішній вигляд.

Найбільш корисною буде осіннє біління дерев У цей період така процедура допомагає захистити дерева від зимових морозів, сонячних опіків та різких перепадів температури. Навесні натомість побілку проводять лише у разі, коли потрібно відновити захисний шар після сильних дощів.