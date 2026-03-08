Ці дерева та кущі навесні обрізати не можна, інакше загубите майбутній урожай: поради садівникам

Весна — один із найважливіших періодів для догляду за садом. Саме в цей час багато садівників починають активно обрізати дерева та кущі, щоб сформувати гарну крону та підвищити врожайність. Однак не всі рослини добре переносять весняну обрізку. Деякі дерева та ягідні кущі можуть втратити значну частину майбутнього врожаю, якщо обрізати їх у невідповідний час. Справа в тому, що плодові бруньки у них формуються ще з осені, і весняне обрізання може просто згубити майбутні квіти та ягоди.

Вишня дуже чутливо реагує на обрізку навесні. Якщо проводити її занадто пізно, коли вже починається активний рух соку, дерево може ослабнути. Крім того, разом із гілками легко видалити значну частину квіткових бруньок, що безпосередньо вплине на врожай. Саме тому експерти радять проводити обрізку вишні після збору ягід.

Черешня також погано переносить весняну обрізку. У цей період дерево активно прокидається після зими, і будь-яке пошкодження гілок може призвести до стресу для рослини. Через це черешня іноді починає гірше плодоносити або навіть хворіти. Найкращий час для формування крони — кінець літа або початок осені.

Абрикос — досить ніжна культура, яка чутливо реагує на будь-яке втручання. Якщо обрізати його навесні, дерево може втратити багато сил і навіть почати «плакати» соком. Це може ослабити рослину та негативно вплинути на майбутній урожай. Саме тому обрізку абрикоса часто рекомендують проводити після плодоношення.

Смородина. Багато садівників помилково обрізають смородину навесні, коли на кущах уже починають набухати бруньки. У цей момент можна легко видалити гілки, на яких формуватимуться ягоди. Найкраще проводити обрізку смородини наприкінці осені або дуже рано навесні, коли рослина ще перебуває у стані спокою.