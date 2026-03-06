- Дата публікації
Якщо посадити цибулю цим способом, вона виросте гігантською і соковитою: метод наших бабусь
Як правильно підготувати ґрунт і посадковий матеріал, щоб отримати щедрий урожай великих і соковитих головок цибулі.
Цибуля росте на кожному українському городі, та далеко не завжди урожаю так багато, як хотілося б. Іноді головки виростають дрібними або починають випускати стрілки, навіть якщо догляд був правильним. Наші бабусі користувалися простим, але дуже ефективним методом садіння, тому цибуля виростала великою, щільною та соковитою. Цей спосіб не потребує дорогих добрив чи складних технологій, лише варто дотримуватися кількох простих правил.
Як виростити велику й соковиту цибулю: давно забутий метод наших бабусь
Такий метод вирощування цибулі передбачає посадку на невеликі підвищені грядки. Землю перед садінням добре розпушують і формують невисокі гребні. Саме в ці підвищення треба садити цибулю. Це дозволяє корінню отримувати більше повітря, а ґрунт краще прогрівається сонцем. Крім того, зайва волога не затримується біля цибулини, що значно знижує ризик гниття та розвитку хвороб. У результаті рослина спрямовує більше сил на формування великої головки.
Як правильно підготувати цибулю до садіння. Посадковий матеріал потрібно ретельно перебрати. Сіянку бажано прогріти кілька годин біля батареї або в теплому приміщенні — це зменшує ризик стрілкування. Досвідчені городники також радять перед садінням замочити цибулю у слабкому соляному чи в розчині марганцівки приблизно на 30 хвилин. Така процедура допомагає знезаразити посадковий матеріал і захистити його від грибкових хвороб.
Як садити цибулю. Після підготовки грядки формують невеликі гребні висотою приблизно до 15 сантиметрів. Цибулини садять у верхню частину насипу на відстані 10 сантиметрів одна від одної. Дуже важливо не заглиблювати сіянку, верхівка маэ бути лише трохи прикрита землею. Завдяки цьому цибулина поступово розширюється і формує велику круглу головку. У міру зростання землю навколо рослин можна трохи розпушувати, щоб покращити доступ повітря до коренів.
Поради для гарного врожаю. Щоб цибуля виросла великою, її потрібно регулярно поливати на початку зростання, але приблизно за три тижні до збору врожаю полив припиняють. Це допомагає головкам добре визріти та довше зберігатися. Також важливо періодично розпушувати ґрунт між рядами та видаляти бур’яни, адже вони забирають поживні речовини з ґрунту.