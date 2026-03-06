Якщо посадити цибулю цим способом, вона виросте гігантською і соковитою: метод наших бабусь

Як правильно садити цибулю / © Pixabay

Реклама

Цибуля росте на кожному українському городі, та далеко не завжди урожаю так багато, як хотілося б. Іноді головки виростають дрібними або починають випускати стрілки, навіть якщо догляд був правильним. Наші бабусі користувалися простим, але дуже ефективним методом садіння, тому цибуля виростала великою, щільною та соковитою. Цей спосіб не потребує дорогих добрив чи складних технологій, лише варто дотримуватися кількох простих правил.

Як виростити велику й соковиту цибулю: давно забутий метод наших бабусь

Такий метод вирощування цибулі передбачає посадку на невеликі підвищені грядки. Землю перед садінням добре розпушують і формують невисокі гребні. Саме в ці підвищення треба садити цибулю. Це дозволяє корінню отримувати більше повітря, а ґрунт краще прогрівається сонцем. Крім того, зайва волога не затримується біля цибулини, що значно знижує ризик гниття та розвитку хвороб. У результаті рослина спрямовує більше сил на формування великої головки.