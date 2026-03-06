Если посадить лук этим способом, он вырастет гигантским и сочным: метод наших бабушек

Как правильно сажать лук / © Pixabay

Лук растет на каждом украинском огороде, но далеко не всегда урожая так много, как хотелось бы. Иногда головки вырастают мелкими или начинают испускать стрелки, даже если уход был правильным. Наши бабушки пользовались простым, но очень эффективным методом посадки, поэтому лук вырастал большой, плотный и сочный. Этот способ не нуждается в дорогих удобрениях или сложных технологиях, только следует соблюдать несколько простых правил.

Как вырастить большой и сочный лук: давно забытый метод наших бабушек

Такой метод выращивания лука подразумевает посадку на небольшие повышенные грядки. Землю перед посадкой хорошо разрыхляют и формируют невысокие гребни. Именно в эти повышения нужно сажать лук. Это позволяет корням получать больше воздуха, а почва лучше прогревается солнцем. Кроме того, лишняя влага не задерживается у луковицы, что значительно снижает риск гниения и развития болезней. В результате растение направляет больше сил на формирование большой головки.