Японский метод выращивания огурцов: урожай будет обильным даже в холод и жару

Лучший метод посадки огурцов / © Pixabay

Огурцы кажутся неприхотливой культурой, однако на практике получить стабильный урожай удается не всегда. Особенно сложно выращивать его в регионах, где лето бывает прохладным или неустойчивым. Ведь эта культура больше всего любит влагу, тепло и рыхлую почву. Вот почему огородники все чаще используют японский метод выращивания огурцов. Эта технология позволяет создать комфортные условия даже там, где обычно огурцы не родят. Об этом пишет ресурс «Сенсация».

В чем суть японского метода

Главная особенность способа состоит в том, что огурцы сажают не просто в землю на грядке, а в мешки с грунтовой смесью. Благодаря этому корни растений получают более стабильные условия для роста и не страдают от холодной и слишком плотной почвы.

Такой способ позволяет контролировать состав почвы, уровень влаги и температуру, что особенно важно для теплолюбивой культуры. В результате огурцы быстрее развиваются, лучше цветут и формируют гораздо большее количество плодов.

Как правильно подготовить мешки для посадки огурцов

Для выращивания подходят крепкие мешки объемом примерно 40-50 литров. В нижней части обязательно производят несколько дренажных отверстий, чтобы лишняя вода могла свободно выходить. Это защищает корни от загнивания.

Мешки наполняют питательной смесью. Чаще всего используют простую комбинацию: половину садовой земли, четверть перегноя или хорошо перепревшего компоста и четверть разрыхлителя. Для этого подходит песок, кокосовый субстрат или перлит. Такой состав делает почву легкой и воздухопроницаемой, а корневая система развивается значительно активнее.

Где разместить мешки

Чтобы метод работал максимально эффективно, важно правильно выбрать место. Огурцы должны получать много солнечного света, поэтому мешки ставят на открытом и хорошо освещенном участке.

Однако растения нуждаются в защите от сильных сквозняков. Хорошо, когда проветривается место, но не находится под постоянным влиянием холодного ветра. Для высокорослых сортов желательно сразу установить опоры, чтобы побеги могли подниматься вверх.

Когда лучше сеять огурцы

Лучше всего высевать семена или высаживать рассаду после того, как пройдет угроза весенних заморозков. Теплая почва и стабильная температура помогают растениям быстро пойти в рост.

Опытные огородники также советуют использовать семена, которым уже несколько лет. Считается, что такой посадочный материал формирует более сильную корневую систему и дает более выносливые растения.