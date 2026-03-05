Эффектная топ-модель Кэндис Свэйнпоул позировала в нижнем белье и чулках

Кэндис Свэйнпоул, фото: instagram.com/victoriassecret

37-летняя южноафриканская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Кэндис Свэйнпоул — появилась в новой рекламной кампании бренда.

Она позировала в черном бесшовном комплекте нижнего белья, в черных чулках с монограммой Victoria’s Secret, выложенной стразами, и туфлях на каблуках. Волосы модели уложены в крупные локоны на один бок, а макияж сделан с акцентом на глаза. Выглядит она очень эффектно.

Кэндис Свэйнпоул

Кэндис Свэйнпоул

«Спустя почти 20 лет она по-прежнему икона…», — звучит подпись под снимками. Отметим, Кэндис начала работать с брендом в 2007 году, а уже в 2010-м подписала контракт «ангела», став лицом компании на многие годы.

Кэндис Свэйнпоул

Свою модельную карьеру Свэйнпоул начала, когда ей было 15 лет, ее заметил скаут — охотник за талантами — на блошином рынке. «В то время я училась в колледже Святой Анны, школе-интернате для девочек, где у меня появились новые друзья и открылся потенциал отличного образования. Мой мир вот-вот должен был кардинально измениться — так, как я и представить себе не могла. В течение года после встречи со скаутом, в 16 лет, я получала всё больше предложений работы моделью по всей Европе. Хотя это было невероятным благословением для человека из такой семьи, как моя (Свэйнпоул выросла на ферме, в маленькой южноафриканской деревушке Муи-Ривер — Прим. Ред.), это также заставило меня принимать непростые решения о своей жизни в столь юном возрасте», — рассказывает модель о том периоде жизни.

Ранее, напомним, Кэндис Свэйнпоул вместе с другими «ангелами» вышла на подиум во время легендарного шоу Victoria’s Secret, которое состоялось в октябре прошлого года.