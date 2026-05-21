Самая низкая женщина в мире, которая самостоятельно не передвигается, окончила колледж — фото

Уайлдин Аумойт / © Guinness World Records

Уайлдин Аумойт из США, которую знают как самую низкую самостоятельно не передвигающуюся женщину в мире, отпраздновала важное событие — окончание колледжа и запуск собственного бизнеса.

Рост Уайлдин составляет всего 72 сантиметра. Она также имеет титул самой низкой профессиональной модели в мире по версии Книги рекордов Гиннеса.

Теперь к списку ее достижений добавился еще и диплом бакалавра. Девушка завершила обучение в Университете Либерти, где получила образование по специальности «Графический дизайн».

После четырех лет обучения Уайлдин начала работать как графическая дизайнер-фрилансер и открыла собственный бренд The Wild Creative Co.

«Это замечательное чувство. Хотя путь был длительным, в итоге это того стоило. Но мне кажется, что теперь у меня появилось больше свободного времени для себя», – поделилась она.

На новых фотографиях рекордсменка позирует в темно-синей академической мантии и шляпе университета, улыбаясь во время празднования выпуска.

В конце прошлого года Уайлдин рассказывала, что планирует не только закончить обучение с отличием, но и вернуться к модельной карьере, снова принять участие в New York Fashion Week и сотрудничать с косметическими брендами.

Также она мечтает больше путешествовать, развивать свои социальные сети как полноценный бизнес и даже установить еще один мировой рекорд.

Напомним, самая низкая в мире женщина имеет рост всего 63 см и весит 5,3 кг.

