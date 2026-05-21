Україні готують особливий статус у ЄС: що насправді може отримати Київ

Прапор ЄС / © Associated Press

Надзвичайна і повноважна посолка України Лана Зеркаль прокоментувала пропозицію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо можливого асоційованого членства України в Європейському Союзі.

Про це Зеркаль написала у Facebook.

Йдеться про лист Мерца до керівництва ЄС. У ньому німецький канцлер запропонував надати Україні, а також Молдові та країнам Західних Балкан, проміжний формат участі в ЄС на час, поки триває складна і тривала процедура повноцінного вступу.

За словами Зеркаль, на перший погляд така ініціатива може сприйматися як “зрада” і як чергова спроба залишити Україну на невизначений час поза межами Євросоюзу. Водночас дипломатка вважає, що пропозицію варто розглядати уважніше.

“Це саме той випадок, коли варто вийти із звиклої парадигми мислення та трохи зануритися у деталі пропозиції”, — зазначила Зеркаль.

Що може отримати Україна

Зеркаль пояснила, що ключова причина появи такого формату — затяжний процес вступу до ЄС і політичні складнощі з ратифікацією рішень окремими країнами-членами.

На її думку, подальше гальмування україно-європейського зближення грає на користь лише Росії.

Запропонований Німеччиною формат асоційованого членства може дати Україні кілька важливих можливостей. Насамперед — повноцінну участь у внутрішньому ринку ЄС, тобто торгівлю без тарифів і квот.

Крім того, Україна могла б отримати можливість брати участь у внутрішньополітичних процесах Євросоюзу. Зокрема, йдеться про право голосу на зустрічах Ради ЄС і Євроради, а також участь у роботі Єврокомісії та Європарламенту, хоча і без права голосу.

Також, за словами Зеркаль, пропозиція передбачає поступову інтеграцію України до бюджету ЄС і певні безпекові гарантії на основі статті 42.7 Договору про ЄС, яка стосується взаємної допомоги та оборони.

Чого бракує пропозиції Мерца

Водночас дипломатка звернула увагу на головний недолік нинішньої ідеї. За її словами, у пропозиції Мерца поки бракує ключового елемента — підписання договору про вступ України до ЄС.

Саме в очікуванні ратифікації такого договору, на думку Зеркаль, і міг би діяти проміжний формат асоційованого членства.

“Говорити зараз варто було б про те, як нам цього досягти”, — зазначила вона.

Дипломатка наголосила, що для такого сценарію Україні потрібне не лише політичне бажання, а й реальні результати роботи уряду та парламенту — ухвалення необхідного законодавства і його впровадження.

Асоційоване членсто України в ЄС – деталі

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував надати Україні статус асоційованого члена ЄС ще до завершення повноцінної процедури вступу.

За цим планом, Україна могла б брати участь у самітах Євросоюзу, отримати представництво у Єврокомісії та делегувати членів до Європарламенту, однак без права голосу в окремих інституціях.

Також пропозиція передбачає доступ Києва до частини бюджету ЄС і поширення на Україну механізму взаємної допомоги Євросоюзу. Водночас повноцінне членство України в ЄС і надалі залежатиме від завершення переговорів, виконання реформ та політичних рішень усіх країн-членів блоку.

