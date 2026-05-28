Какие продукты нельзя класть в холодильник: эксперт назвала главные ошибки

В жаркую погоду многие люди стараются спрятать в холодильник почти все продукты, чтобы они дольше оставались свежими. Однако некоторые овощи, зелень и даже хлеб от низких температур могут лишь потерять вкус, текстуру или начать портиться быстрее.

Об этом сообщило издание Express.

Эксперт по бытовой технике Мэтью Глинн из компании Hisense объяснил, что неправильное хранение продуктов не только влияет на их качество, но и может приводить к излишнему потреблению электроэнергии. По его словам, многие популярные продукты лучше чувствуют себя именно при комнатной температуре.

Одним из таких продуктов являются помидоры. Многие люди после покупки сразу кладут их в холодильник, особенно летом. Впрочем, холод меняет структуру томатов — они становятся мучнистыми и менее ароматными. Эксперт советует держать помидоры в затененном месте на кухне, чтобы они сохраняли вкус и сочность.

Еще один продукт, который не стоит спешить охлаждать, — авокадо. Если положить его в холодильник слишком рано, плод может остаться недозрелым. Специалист рекомендует держать авокадо при комнатной температуре до тех пор, пока оно не станет немного мягким. Только после этого его можно охладить на несколько дней, чтобы продлить срок хранения.

Не любят холодильник также картофель и лук. Из-за низких температур крахмал в картофеле начинает превращаться в сахара, что влияет на вкус и может ускорить порчу продукта. Лук же в холодильнике накапливает влагу, из-за чего быстрее размягчается и может покрываться плесенью. Их советуют хранить отдельно друг от друга в прохладном темном месте с хорошей вентиляцией.

Похожая ситуация и с чесноком. Охлаждение может провоцировать его преждевременное прорастание и ухудшение вкуса. Лучше всего держать чеснок в воздухопроницаемом контейнере вне холодильника.

Специалист также предостерег от хранения хлеба в холодильнике. Несмотря на распространенное мнение, в холоде он черствеет даже быстрее. В жару хлеб рекомендуют оставлять в хлебнице или замораживать ломтики для дальнейшего использования.

В список продуктов, которые лучше не охлаждать, попал и свежий базилик. Холодный воздух повреждает листья растения — они темнеют и вянут. Чтобы зелень дольше оставалась свежей, ее советуют хранить в банке с водой при комнатной температуре, подобно букету цветов.

Последним в перечне стало оливковое масло. По словам эксперта, в холодильнике оно густеет и теряет часть вкусовых свойств. Чтобы сохранить консистенцию и качество продукта, бутылку лучше держать в прохладном темном месте.

