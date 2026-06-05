Зеленский резко отреагировал на заявления Кремля: что сказал о позиции Путина

Владимир Зеленский / © Сайт президента Украины

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Российская сторона в очередной раз продемонстрировала нежелание прекращать войну против Украины. А последние заявления Кремля свидетельствуют о слабости его позиции и разочаровывают мировое сообщество.

Об этом в своем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский отреагировал на заявление Путина — что ответил

По его словам, реакция Владимира Путина четко указывает на то, что Москва продолжает делать ставку на продолжение боевых действий.

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«К сожалению, российская сторона снова выбирает войну — все услышали сегодняшний ответ. Слабый ответ. Он просто не хочет заканчивать войну», — подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что такая позиция Кремля разочаровала мир, а продолжение войны выгодно только самому диктатору и его ближайшему окружению.

«Думаю, что многих в мире этот ответ разочаровал. Не хочет он ничего менять и не хочет признать, что его война нравится только ему и тем, кто тянет из него деньги — они все сегодня были очень улыбающиеся», — добавил президент.

В связи с этим президент Украины подчеркнул, что международное сообщество должно усилить экономические ограничения против агрессора, чтобы лишить Россию финансовых ресурсов для ведения боевых действий.

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«Значит, денег у России должно стать меньше, а давления на Россию — больше. Я благодарю всех, кто помогает нам! Я благодарю всех, кто с Украиной, кто хочет реального мира», — резюмировал Зеленский.

Война в Украине — последние новости

Напомним, Зеленский впервые написал открытое письмо Путину. Он, в частности, заявил, что полномасштабная война явилась следствием политического выбора Кремля.

Затем Владимир Путин заявил, что утром 5 июня ознакомился с письмом президента Украины Владимира Зеленского. По словам Путина, у него не было много времени на детальный анализ документа, поэтому прочел его вскользь.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что боевые действия в Украине прекратятся только после того, как РФ выполнит все свои задекларированные задачи.

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