Взрывы. / © Associated Press

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Армия Российской Федерации прямо с утра атакует Украину беспилотниками. Кроме того, во время тревоги существовала угроза баллистического вооружения, когда оккупанты запустили скоростную цель. В ряде областных центров произошли взрывы.

Что известно об атаке РФ в среду 5 июня, читайте в материале ТСН.ua.

На карте тревог видно, что по состоянию на 12:30 сирены раздаются в нескольких областях. На данный момент причина — угроза российских БпЛА.

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Карта по состоянию на 12:30 пятницы, 5 июня.

Удар по Чернигову

В Чернигове с 10:48 до 11:57 была объявлена воздушная тревога. Глава городской военной администрации Дмитрий Брижинский сообщил , что город атаковали БпЛА. Один дрон ударил по предприятию на севере областного центра. Число травмированных возросло до шести человек.

Еще один беспилотник попал в автостоянку. На месте попадания возник пожар. Повреждены около 40 автомобилей.

Взрывы в Сумах

В областном центре сирены раздаются с 06:45. Воздушные силы предупреждали о БпЛА в регионе, в частности, реактивных.

«В Сумах слышны взрывы», — сообщили корреспонденты "Суспільного" в 12:10.

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Взрывы в Харькове

С утра Харьков находится под обстрелом РФ. В городе несколько раз объявляли тревогу. Последние взрывы, сообщили корреспонденты «Укринформа», произошли в городе около 11:30.

По данным местных властей, с утра в областном центре «прилеты» произошли в нескольких районах: Немышлянском, Новобаварском, Основянском. В результате ударов был поврежден частный дом, автомобили. Пострадала 52-летняя женщина.

Взрывы в Одессе

В Одесской области и в частности Одессе с утра уже несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за БплА, двигавшихся с акватории Черного моря, а также из-за угрозы баллистического удара. Заметим, что в 11:00 ВС предупреждали о скоростной цели курсом на Маяки.

Во время воздушной тревоги, которая началась в 10:56, в областном центре произошли взрывы.

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«В Одессе были слышны взрывы», — сообщили корреспонденты «Суспільного».

Напомним, 5 июня в Киевской области Россия ударила по заводу детского питания «Яготинське для дітей». В результате атаки возник масштабный пожар в административном здании, произошло частичное разрушение конструкций. На данный момент известно, что четыре человека погибли, а семеро получили ранения.

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