Министр обороны ключевого партнера Украины подал в отставку

Министр обороны Британии Джон Гили / © Associated Press

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Министр обороны Великобритании Джон Гили объявил об отставке в среду, 11 июня.

О своем решении британский министр сообщил на официальной странице платформы X и опубликовал заявление об отставке.

Какая причина отставки

Согласно заявлению, причиной отставки стали разногласия между ними и действующим премьер-министром страны Киром Стармером. В частности, в письме Гили обвинило британское правительство в неспособности обеспечить финансирование для решения ежедневно растущих угроз в сфере обороны.

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«Придя к власти, мы осознали, что Британия стоит перед новой эрой угроз, требующей новой эры в обороне. Совместная утвердившаяся совместная Стратегия обороны (SDR) определила 10-летнее видение трансформации наших Вооруженных сил, укрепление альянсов, инвестиций в технологии, изменяющие ведение войны, и поддержки британской промышленности, чтобы сделать оборону двигателем роста. Эта новая эра в обороне требовала дополнительных инвестиций из-за Плана инвестиций в оборону», — говорится в письме.

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Гили отметил, что из сообщения, которое он получил в обед 11 июня, стало известно о намерениях Стармера объявить о Плане инвестиций в оборону, но без ожидаемого увеличения финансирования армии Британии.

Он добавил, что Британия должна установить ориентировочную цель — 3% ВВП на оборону до 2030 года, ссылаясь на решения других союзников и упомянув об угрозе РФ.

«Вы четко сформулировали угрозы на прошлой неделе: „По оценке наших разведок и других стран НАТО уже в 2030 году может произойти нападение России на НАТО“, — обратился Гили к премьеру.

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