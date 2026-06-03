Гейлі Бібер у бікіні засвітила сідниці та нове татуювання на честь сина

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

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29-річна американська модель і засновниця Rhode — Гейлі Бібер — анонсувала новинку свого косметичного бренду. У новій промокампанії знялася, звісно, вона сама.

Зірка позувала в шоколадному бікіні та вкороченому кардигані.

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

На деяких фото акцент був зроблений на сідницях дівчини.

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Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

Уважні шанувальники помітили нове маленьке татуювання у вигляді цифри «22» — для Гейлі воно має сенс, адже її син від Джастіна Бібера — Джек Блюз — народився 22 серпня, та й сама вона святкує день народження 22 листопада.

Нове татуювання Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

Нагадаємо, у серпні 2024-го Гейлі Бібер уперше стала мамою. Вона народила сина, якому дали ім’я Джек Блюз. Цікаво, що перше ім’я дитини «Джек» вибрано на честь батька Джастіна Бібера — Джеремі Джека, вони продовжили традицію імен з ініціалами JB. Друге ім’я «Блюз» — відсилання до музичної складової життя Джастіна.

Раніше, нагадаємо, Гейлі Бібер блиснула підкачаним пресом у рекламі білизняного бренду.

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