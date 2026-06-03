ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
124
Час на прочитання
1 хв

Королева Максима вдало поєднала блакитну блузку зі світлими штанями та бежевим тренчем

Королева Нідерландів відвідала новий робочий захід у Ворбурзі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Максима була присутня на запуску кампанії «Невидима травма» — ініціативи Нідерландської футбольної асоціації щодо підтримки психічного здоров'я молоді.

Королева є почесною очільницею фонду Mind Us, який підтримує проєкти з проблем психічного здоров'я у Нідерландах.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Цього разу Її Величність обрала для виходу світло-блакитну блузку зі складками на горловині та широкі штани зі стрілками. Обидва предмети одягу від Модного дому Natan – улюбленого королівського бренду. Також Максима взула замшеві туфлі та в руках несла білу сумку прямокутної форми від Marina Raphael, а на плечі накинула бежевий тренч.

У Максими було розпущене волосся, легкий денний макіяж на обличчі, а у вухах великі сережки з кольоровим камінням.

У королівському Instagram поділилися відео із заходу, написавши:

«Розмова про ваше психічне здоров'я має бути такою ж простою, як і розмова про фізичну травму. За допомогою програми «Невидима травма» KNVB та Zilveren Kruis прагнуть досягти цього в аматорському футболі. MIND Us зробила свій внесок у програму як партнер з обміну знаннями».

А нещодавно королева Максима у жовтому total look з'явилася на робочій зустрічі та мала дуже ефектний вигляд.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
124
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie