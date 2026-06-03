- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 124
- Час на прочитання
- 1 хв
Королева Максима вдало поєднала блакитну блузку зі світлими штанями та бежевим тренчем
Королева Нідерландів відвідала новий робочий захід у Ворбурзі.
Максима була присутня на запуску кампанії «Невидима травма» — ініціативи Нідерландської футбольної асоціації щодо підтримки психічного здоров'я молоді.
Королева є почесною очільницею фонду Mind Us, який підтримує проєкти з проблем психічного здоров'я у Нідерландах.
Цього разу Її Величність обрала для виходу світло-блакитну блузку зі складками на горловині та широкі штани зі стрілками. Обидва предмети одягу від Модного дому Natan – улюбленого королівського бренду. Також Максима взула замшеві туфлі та в руках несла білу сумку прямокутної форми від Marina Raphael, а на плечі накинула бежевий тренч.
У Максими було розпущене волосся, легкий денний макіяж на обличчі, а у вухах великі сережки з кольоровим камінням.
У королівському Instagram поділилися відео із заходу, написавши:
«Розмова про ваше психічне здоров'я має бути такою ж простою, як і розмова про фізичну травму. За допомогою програми «Невидима травма» KNVB та Zilveren Kruis прагнуть досягти цього в аматорському футболі. MIND Us зробила свій внесок у програму як партнер з обміну знаннями».
А нещодавно королева Максима у жовтому total look з'явилася на робочій зустрічі та мала дуже ефектний вигляд.