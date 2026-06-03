Королева Максима вдало поєднала блакитну блузку зі світлими штанями та бежевим тренчем

Королева Максима / © Getty Images

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Максима була присутня на запуску кампанії «Невидима травма» — ініціативи Нідерландської футбольної асоціації щодо підтримки психічного здоров'я молоді.

Королева є почесною очільницею фонду Mind Us, який підтримує проєкти з проблем психічного здоров'я у Нідерландах.

Королева Максима / © Getty Images

Цього разу Її Величність обрала для виходу світло-блакитну блузку зі складками на горловині та широкі штани зі стрілками. Обидва предмети одягу від Модного дому Natan – улюбленого королівського бренду. Також Максима взула замшеві туфлі та в руках несла білу сумку прямокутної форми від Marina Raphael, а на плечі накинула бежевий тренч.

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У Максими було розпущене волосся, легкий денний макіяж на обличчі, а у вухах великі сережки з кольоровим камінням.

У королівському Instagram поділилися відео із заходу, написавши:

«Розмова про ваше психічне здоров'я має бути такою ж простою, як і розмова про фізичну травму. За допомогою програми «Невидима травма» KNVB та Zilveren Kruis прагнуть досягти цього в аматорському футболі. MIND Us зробила свій внесок у програму як партнер з обміну знаннями».

А нещодавно королева Максима у жовтому total look з'явилася на робочій зустрічі та мала дуже ефектний вигляд.

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