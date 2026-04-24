Суспільство
264
1 хв

Які красуні: сестри Спенсер у вечірніх сукнях сяяли на прем'єрі фільму "Диявол носить Prada 2" у Лондоні

Сестри Спенсери були присутні на європейській прем'єрі фільму «Диявол носить Prada 2» у Лондоні.

Ольга Кузьменко
Леді Амелія, Кітті та Еліза Спенсери

Леді Амелія, Кітті та Еліза Спенсери / © Getty Images

Леді Кітті Спенсер та її сестри-близнючки – леді Амелія та леді Еліза Спенсери одягнулися у вечірні сукні та приїхали до кінотеатру Vue та Cineworld на Лестер-сквер у британській столиці.

Леді Кітті була одягнена в червону максісукню на широких бретельках та відвертим декольте, доповнивши образ розкішним кольє із зеленим камінням та сережками-висячками з цього самого комплекту. Вона зібрала біляве волосся частково шпилькою і зробила виразний макіяж очей, а також підкреслила губи рожевим блиском.

Леді Амелія одягла чорну максісукню без бретельок з ґудзиками посередині, поєднуючи її з чорними туфлями з гострим носком і маленькою чорною сумкою з пряжкою. А її сестра леді Еліза була також у чорній сукні з білим елементом на бюсті, з розкішним кольє на шиї, в руках тримала мініатюрну сумку та взула босоніжки на шпильці. Обидві сестри зібрали волосся в пучки та зробили вечірні макіяжі.

Раніше ми показували, в якому образі з'явилася на прем'єрі сиквела "Диявол носить Прада 2" у Лондоні виконавиця головної ролі – Меріл Стріп, а також її колеги.

Меріл Стріп, Енн Гетевей, Стенлі Туччі та Емілі Блант / © Associated Press

