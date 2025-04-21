Трамп заявив про "угоду між Україною та Росією": що відомо

Трамп і Путін / © ТСН.ua

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Угода між Росією та Україною буде підписана вже цього тижня — таке сподівання президент США Дональд Трамп висловив на Великдень, не уточнивши деталей. Саме 20 квітня джерела у Білому домі називали «дедлайном», який Трамп нібито встановлював своїй команді для мирного врегулювання. Він втім вже залишився позаду. Наступна червона лінія, про яку говорять — 30 квітня, коли мине рівно 100 днів Трампа у Білому домі. США тим часом готуються до ще одного раунду переговорів — але не з росіянами.

Про це йдеться у матеріалі власної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.

На Великдень президент США Дональд Трамп зробив близько півтора десятки дописів у своїй мережі «Трус соушел» — привітання зі святом, критика опонентів, загальні міркування. Одне із тверджень стосувалося російської війни проти України.

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«Сподіваюся, що Росія та Україна укладуть угоду цього тижня. А далі обидві країни почнуть робити великий бізнес зі Сполученими Штатами Америки, які процвітають, і багато зароблятимуть», — заявив Трамп.

Що дало президенту США підстави для такого оптимізму — не відомо. Ще минулої пʼятниці держсекретар Марко Рубіо сказав, що Трамп може взагалі відмовитися від спроб мирного урегулювання в Україні і зосередитися на чомусь іншому, якщо не досягне прогресу найближчими днями. І сам Трамп це підтвердив. Після цього російський лідер Путін раптом оголосив «великоднє перемирʼя» — його навіть не відчули на лінії фронту, а у Кремлі вже уточнили — їхня християнська ініціатива завершується разом зі святом. У Державному департаменті США лише встигли висловити очікування, що перемирʼя буде тривалим.

Спецпредставник президента США в Україні Кіт Келлог повідомив, що цього тижня вони знов проведуть перемовини з європейськими партнерами — у продовження тих, що відбулися минулого у Парижі. Тепер місце зустрічі — Лондон. Келлог сподівається, домовленості будуть фіналізовані і бачить для цього великі можливості. Як відомо, у паризьких перемовинах росіяни участі не брали і жодного інтересу до реального припинення вогню не виявляли.

«Я думаю, що можливість є. Ми запропонували те, що я би назвав умовами угоди, українцям. Те, що зробить можливим просування вперед. Вони повернулися до Києва, і збираються приїхати наступного тижня до Лондона, тож ми їх запитаємо, як вам ці умови? Тоді ми звернемося до росіян і скажемо, які ваші умови? А потім це потрібно скласти разом», — заявив Кіт Келлог.

Тим часом у Вашингтоні найближчими днями очікують премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля. Трамп висловлював сподівання, що угода про корисні копалини, яку вони так не підписали із Зеленським, буде підписана вже цього четверга.

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