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У Путіна знову висловилися про членство України в НАТО
Ця тема є справжнім тригером для росіян.
У Путіна висловилися про членство України в НАТО. Як заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, це “загрожує інтересам РФ”.
Про це пишуть росЗМІ.
“Україна не повинна бути членом НАТО, це становило б загрозу інтересам Росії”, — заявив Пєсков.
Нагадаємо, російський президент Володимир Путін не віддавав наказів щодо продовження так званого "великоднього перемир'я".