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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2696
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1 хв

У Путіна знову висловилися про членство України в НАТО

Ця тема є справжнім тригером для росіян.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков / © Associated Press

У Путіна висловилися про членство України в НАТО. Як заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, це “загрожує інтересам РФ”.

Про це пишуть росЗМІ.

“Україна не повинна бути членом НАТО, це становило б загрозу інтересам Росії”, — заявив Пєсков.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін не віддавав наказів щодо продовження так званого "великоднього перемир'я".

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