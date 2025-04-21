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- Украина
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У Путина снова высказались о членстве Украины в НАТО
Эта тема является подлинным триггером для россиян.
У Путина высказались о членстве Украины в НАТО. Как заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, это "угрожает интересам РФ".
Об этом пишут росСМИ.
"Украина не должна быть членом НАТО, это представляло бы угрозу интересам России", - заявил Песков.
Напомним, российский президент Владимир Путин не отдавал приказов о продлении так называемого "пасхального перемирия".