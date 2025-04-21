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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2688
Время на прочтение
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У Путина снова высказались о членстве Украины в НАТО

Эта тема является подлинным триггером для россиян.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков / © Associated Press

У Путина высказались о членстве Украины в НАТО. Как заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, это "угрожает интересам РФ".

Об этом пишут росСМИ.

"Украина не должна быть членом НАТО, это представляло бы угрозу интересам России", - заявил Песков.

Напомним, российский президент Владимир Путин не отдавал приказов о продлении так называемого "пасхального перемирия".

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