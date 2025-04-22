Американці почали прозрівати: рейтинг Трампа суттєво впав

Дональд Трамп / © Associated Press

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Рейтинг суспільного схвалення в США дій Дональда Трампа впав до найнижчого рівня від моменту його другої президентської каденції.

Про це пише Reuters.

Американці не приховують своєї стурбованості спробами глави держави розширити свою владу.

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Наголошується, що близько 42% респондентів нового шестиденного опитування, проведеного інститутом Ipsos, схвалювали роботу Трампа на посаді президента Штатів. Це на один відсоток нижче, ніж було в опитуванні Reuters/Ipsos, проведеному трьома тижнями раніше. А дані опитування серед американців упродовж кількох годин після інавгурації Трампа 20 січня давали 47%.

«Початок терміну президентства Трампа приголомшив його політичних опонентів, оскільки він підписав десятки виконавчих указів, які розширюють його вплив як на урядові департаменти, так і на приватні установи, такі як університети та юридичні фірми», — йдеться у публікації Reuters.

Водночас рейтинг схвалення Трампа залишається вищим, ніж рейтинги, які спостерігалися протягом більшої частини президентства його попередника, який представляє Демократичну партію Джо Байдена.

Поточна динаміка свідчить, що багатьом американцям «неприємно», що Трамп «намагається покарати університети, які він вважає надто ліберальними, і поставити себе головою правління Центру Кеннеді, великої театральної та культурної установи у Вашингтоні».

Опитування показало, що за цілим спектром питань — від інфляції та імміграції до оподаткування та верховенства права — американці, які негативно висловлюються про роботу Трампа, перевищують кількість тих, хто схвалює кожне питання в опитуванні.

Також зазначається, що три чверті респондентів (зокрема більшість республіканців — 53%) сказали, що Трамп не має балотуватися на третій термін у США.

Нагадаємо, 19 квітня тисячі людей вийшли на вулиці США на протест проти політики Трампа та його адміністрації.

Причиною протесту стали дії Трампа, зокрема тарифи та його ініціатива скоротити кількість держслужбовців і зменшити витрати бюджету через створення Департаменту ефективності уряду (DOGE). Також мітингарі були незадоволені тим, що адміністрація Трампа не допомогла повернути до США громадянина Сальвадору Абрего Гарсіа.

Раніше цього місяця сотні тисяч американців вийшли на вулиці в понад 1200 містах по всій країні.