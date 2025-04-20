"Ні королям": у США тисячі людей вийшли на протести проти Трампа

Дональд Трамп / © Associated Press

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Тисячі людей вийшли на вулиці США на знак протесту проти недавніх дій президента Дональда Трампа.

Про це пише ВВС.

Відомі як “50501” за “50 протестів, 50 штатів, 1 рух”, демонстрації мали збігтися з 250-ю річницею початку Війни за незалежність США.

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З-за меж Білого дому та дилерських центрів Tesla та в центрах багатьох міст протестувальники висловлювали різноманітні скарги. Багато хто вимагав повернення Кілмара Абрего Гарсіа, якого помилково депортували до Сальвадору.

Політичні протести стають все більш поширеними у США, а демонстрації “Руки геть” на початку квітня зібрали величезні натовпи, оскільки опитування показують, що популярність Трампа падає.

Протести були спрямовані на низку дій Трампа, включно з діями Департаменту ефективності уряду (Doge) — ініціатива Трампа скоротити робочі місця в уряді США та інші витрати — і небажання адміністрації забезпечити повернення Абрего Гарсіа, громадянина Сальвадору.

Загалом повідомлялося, що протести були мирними.

Багато демонстрантів несли плакати з написом “Ні королям”, що було на честь річниці початку революції в країні проти англійського панування.