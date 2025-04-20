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"Нет королям": в США тысячи человек вышли на протесты против Трампа
Политические протесты становятся все более распространенными в США.
Тысячи людей вышли на улицы США в знак протеста против недавних действий президента Дональда Трампа .
Об этом пишет BBC .
Известные как "50501" за "50 протестов, 50 штатов, 1 движение", демонстрации должны были совпасть с 250-летием начала Войны за независимость США.
Из-за границ Белого дома и дилерских центров Tesla и в центрах многих городов протестующие высказывали различные жалобы. Многие требовали возвращения Килмара Абрего Гарсиа, ошибочно депортированного в Сальвадор.
Политические протесты становятся все более распространенными в США, а демонстрации Руки прочь в начале апреля собрали огромные толпы, поскольку опросы показывают, что популярность Трампа падает.
Протесты были направлены на ряд действий Трампа, включая действия Департамента эффективности правительства (Doge) — инициативу Трампа сократить рабочие места в правительстве США и другие расходы — и нежелание администрации обеспечить возвращение Абрего Гарсиа, гражданина Сальвадора.
В общем, сообщалось, что протесты были мирными.
Многие демонстранты несли плакаты с надписью "Нет королям", что было в честь годовщины начала революции в стране против английского господства.