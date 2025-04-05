"Руки прочь": противника Трампа анонсировали масштабные акции протеста во всех штатах

Протесты против Трампа в январе 2025 года в Чикаго / © Associated Press

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В субботу в США (заметим, что в Вашингтоне сейчас только утро) запланировано около 1200 демонстраций под лозунгом «Руки прочь», которые, как ожидают организаторы, станут самым большим днем ​​протеста против президента Дональда Трампа и его соратника-миллиардера Илона Маска.

Об этом пишет Reuters.

Оппоненты Трампа хотят массово продемонстрировать свое недовольство в ответ на кардинальные изменения главой Белого дома внешней и внутренней политики США из-за исполнительных указов.

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«Это огромная демонстрация, которая посылает очень четкий сигнал Маску, Трампу, республиканцам в Конгрессе и всем союзникам MAGA, что мы не хотим, чтобы их руки касались нашей демократии, наших общин, наших школ, наших друзей и соседей», — сказал Эзра Левин, соучредитель суботных Indivisible, одной.

Около 150 групп активистов зарегистрировались для участия, сообщает веб-сайт мероприятия.

«Дональд Трамп и Илон Маск полагают, что эта страна принадлежит им. В субботу, 5 апреля, мы выходим на улицы по всей стране, чтобы дать отпор с четким сообщением: Руки прочь!», — говорится на сайте движения

События запланированы во всех 50 штатах, а также Канаде, Британии, Франции, Германии, Мексике и Португалии. Один из самых масштабных митингов ожидается в Вашингтонском торговом центре National Mall.

Ранее эксперт рассказал, как Трамп запутался в своих обещаниях.