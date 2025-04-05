В Турции трагически погибла "Мисс Европа" Эрдоган, которая пыталась убежать от полиции

Гюллер Эрдоган

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Модель, носившая титул "Мисс Европа" Косово, Гюллер Эрдоган трагически погибла в Турции.

27-летняя девушка приехала в турецкий город Гиресун. Однако первого апреля ее жизнь оборвалась. Издание Hurriyet сообщает, что трагедия произошла после того, как она посетила местное развлекательное заведение. В состоянии алкогольного опьянения Эрдоган села за руль авто. Однако на дороге ее остановила полиция и после теста на обнаружение алкоголя зафиксировала нарушение правил.

Модель хотела скрыться с места, поэтому резко покинула транспорт и упала с эстакады на проезжую часть, где Гюллер сбила машина. На место сразу прибыли медики. Однако полученные травмы были несовместимы с жизнью. "Мисс Европа" умерла на месте.

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Гюллер Эрдоган

После трагедии родственники подтвердили смерть Эрдоган и удалили весь ее контент в соцсетях. Правоохранительные органы приступили к расследованию.

К слову, по информации турецкого издания, ранее модель страдала от психологических проблем и уже пыталась покончить с собой.

Напомним, недавно стало известно о смерти 40-летнего рэпера Паши Техника. Артист умер в Таиланде, не приходя в сознание.