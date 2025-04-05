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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
3067
Час на прочитання
1 хв

У Туреччині трагічно загнула "Міс Європа" Ердоган, яка намагалася втекти від поліції

Зірка померла в нетверезому стані.

Автор публікації
Валерія Гажала Валерія Гажала
Гюлер Ердоган

Гюлер Ердоган / © instagram.com/tolgahankaratas

Модель, яка носила титул "Міс Європа" Косово, Гюлер Ердоган трагічно загинула у Туреччині.

27-річна дівчина приїхала до турецького міста Ґіресун. Проте першого квітня її життя обірвалося. Видання Hurriyet повідомляє, що трагедія трапилася після того, як вона відвідала місцевий розважальний заклад. У стані алкогольного сп'яніння Ердоган сіла за кермо авто. Проте на дорозі її зупинила поліція й після тесту на виявлення алкоголю зафіксувала порушення правил.

Модель хотіла накивати п'ятами з місця, тому рвучко покинула транспорт і впала з естакади на проїжджу частину, де Гюлер збила машина. На місце одразу прибули медики. Проте отримані травми були несумісні з життям. "Міс Європа" померла на місці.

Гюлер Ердоган

Гюлер Ердоган

Після трагедії родичі підтвердили смерть Ердоган і видалили весь її контент у соцмережах. Правоохоронні органи розпочали розслідування.

До слова, за інформацією турецького видання, раніше модель страждала від психологічних проблем і вже намагалася накладати на себе руки.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про смерть 40-річного репера Паші Техніка. Артист помер у Таїланді, не приходячи до тями.

Дата публікації
Кількість переглядів
3067
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