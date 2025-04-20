Магній — важливий мінерал, який бере участь у багатьох функціях організму / © Freepik

Реклама

Магній — це життєво важливий мікроелемент, який відіграє ключову роль у багатьох біохімічних процесах нашого організму. Він бере участь у синтезі білків, функціонуванні м’язів і нервів, регулюванні рівня цукру в крові та підтримці нормального артеріального тиску. Магній також необхідний для виробництва енергії та синтезу ДНК.

Коли варто приймати добавки з магнієм

Магній міститься в багатьох продуктах, що вживаються нами в їжу: бобові, горіхи, насіння, молочні продукти, зелені листові овочі. При недостатньому їх вживанні або при порушеннях засвоюваності магнію може виникнути його дефіцит — гіпомагніємія.

Також магній доступний в полівітамінно-мінеральних добавках та інших харчових добавках. Як наголошується в рекомендаціях Національного інституту охорони здоров’я США (NIH), в такій формі магній засвоюється організмом краще. Але добавки варто приймати виключно для лікування підтвердженого дефіциту магнію в організмі після консультації з медиками.

Реклама

Необхідна кількість магнію, яку в середньому потрібно вживати на день, залежить від віку і статі. Так, добова норма магнію для жінок 310-320 мг, а для чоловіків — 400-420 мг. Для дівчаток-підлітків (14-18 років) добова норма становить 360 мг, для хлопчиків-підлітків — 410 мг.

Чи має значення час прийому магнію

Магнієву добавку можна приймати в будь-який час доби. Немає різниці, чи це буде вранці, вдень або ввечері. Найважливіше — це послідовність і регулярність прийому, тому варто взяти за звичку приймати її завжди до або після вечері, наприклад. Тоді ви можете бути впевнені, що отримуєте правильну добову дозу цього елемента.

Однак варто знати, що магній може взаємодіяти з деякими ліками і з кальцієм, тому краще дотримуватися двогодинного інтервалу в прийомі цих препаратів.

Раніше ми писали, чим корисний для здоров’я селен та де його шукати. Більше про це читайте у новині.