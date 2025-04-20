Магний — важный минерал, участвующий в многих функциях организма / © Freepik

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Магний — это жизненно важный микроэлемент, играющий ключевую роль во многих биохимических процессах нашего организма. Он участвует в синтезе белков, функционировании мышц и нервов, регулировании уровня сахара в крови и поддержании нормального АД. Магний также необходим для производства энергии и синтеза ДНК.

Когда следует принимать добавки с магнием

Магний содержится во многих продуктах, употребляемых нами в пищу: бобовые, орехи, семена, молочные продукты, зеленые листовые овощи.

Также магний доступен в поливитаминно-минеральных добавках и других пищевых добавках. Как отмечается в рекомендациях Национального института здравоохранения США (NIH), в такой форме магний усваивается организмом лучше. Но добавки следует принимать исключительно для лечения подтвержденного дефицита магния в организме после консультации с медиками.

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Необходимое количество магния, которое в среднем нужно употреблять в день, зависит от возраста и пола. Так, суточная норма магния для женщин 310-320 мг, а для мужчин — 400-420 мг. Для девочек-подростков (14-18 лет) суточная норма составляет 360 мг, для мальчиков-подростков — 410 мг.

Имеет ли значение время приема магния

Магниевую добавку можно принимать в любое время суток. Нет разницы, будет ли это утром, днем или вечером. Самое важное — это последовательность и регулярность приема, поэтому следует взять за привычку принимать ее всегда до или после ужина, например. Тогда вы можете быть уверены, что вы получаете правильную суточную дозу этого элемента.

Однако следует знать, что магний может взаимодействовать с некоторыми лекарствами и с кальцием, поэтому лучше соблюдать двухчасовой интервал в приеме этих препаратов.

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