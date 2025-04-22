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Сколько оккупантов попали в ад за прошлые сутки — Генштаб ВСУ обновил данные
Российские захватчики быстро теряют технику и живую силу.
Общие боевые потери российских оккупантов на утро 22 апреля составили 943 060 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1130 захватчиков.
Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 до 22.04.25 ориентировочно составили:
личный состав — около 943060 (+1130) человек
танки — 10683 (+4)
боевые бронированные машины — 22296 (+19)
артиллерийские системы — 26689 (+26)
РСЗО — 1367
средства ПВО — 1140 (+1)
самолеты — 370
вертолеты — 335
БПЛА оперативно-тактического уровня — 33388 (+118)
крылатые ракеты — 3148
корабли/катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 45458 (+134)
специальная техника — 3859
Напомним, украинские войска откинули российские силы южнее Удачного Покровского района Донецкой области, восстановив контроль над территорией.