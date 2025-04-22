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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Сколько оккупантов попали в ад за прошлые сутки — Генштаб ВСУ обновил данные

Российские захватчики быстро теряют технику и живую силу.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
ВСУ

За сутки ВСУ уничтожили 1 130 оккупантов / © Getty Images

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 22 апреля составили 943 060 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1130 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 до 22.04.25 ориентировочно составили:

  • личный состав — около 943060 (+1130) человек

  • танки — 10683 (+4)

  • боевые бронированные машины — 22296 (+19)

  • артиллерийские системы — 26689 (+26)

  • РСЗО — 1367

  • средства ПВО — 1140 (+1)

  • самолеты — 370

  • вертолеты — 335

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 33388 (+118)

  • крылатые ракеты — 3148

  • корабли/катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильная техника и автоцистерны — 45458 (+134)

  • специальная техника — 3859

Напомним, украинские войска откинули российские силы южнее Удачного Покровского района Донецкой области, восстановив контроль над территорией.

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