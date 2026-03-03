- Дата публікації
Родина Решетніків поїхала на спонтанний відпочинок і розчулила Мережу затишними кадрами
Христина та Григорій потішили прихильників милими світлинами з сімейного відпочинку з дітьми.
Сім’я українського телеведучого Григорія Решетніка знову потішила підписників теплою порцією сімейного контенту. Цього разу багатодітні батьки показали, як уміють перетворити звичайні вихідні на маленьку пригоду з дитячим сміхом, релаксом і кумедними моментами.
Разом із дружиною Христиною ведучий вирішив не відкладати відпочинок «на потім» і влаштував спонтанний вікенд у заміському готельному комплексі.
За словами родини, рішення ухвалили буквально за лічені хвилини — зібрали валізи, посадили дітей до авто й уже за кілька годин насолоджувалися зміною картинки та свіжим повітрям.
На власних сторінках в Instagram подружжя опублікувало спільний допис-серію атмосферних кадрів: водні розваги в басейні, релакс у спа-зоні, сімейні вечері в ресторані та неспішні прогулянки територією комплексу. Не обійшлося і без веселих фото з дітьми — з мокрим волоссям після купання та щирими усмішками.
Під світлинами Христина залишила жартівливий підпис, який одразу відгукнувся батькам у коментарях:
«Пʼять хвилин на прийняття рішення. Година на збори. Дві години в дорозі. І два дні класного відпочинку. Коли канікули розпочалися так, як треба», — написала вона.
Підписники пари засипали родину компліментами та зазначили, що саме такі «швидкі» подорожі часто стають найтеплішими спогадами.
