Родина Решетніків поїхала на спонтанний відпочинок і розчулила Мережу затишними кадрами

Родина Решетніків / © instagram.com/kristina_reshetnik

Реклама

Сім’я українського телеведучого Григорія Решетніка знову потішила підписників теплою порцією сімейного контенту. Цього разу багатодітні батьки показали, як уміють перетворити звичайні вихідні на маленьку пригоду з дитячим сміхом, релаксом і кумедними моментами.

Разом із дружиною Христиною ведучий вирішив не відкладати відпочинок «на потім» і влаштував спонтанний вікенд у заміському готельному комплексі.

Родина Решетніків / © instagram.com/kristina_reshetnik

За словами родини, рішення ухвалили буквально за лічені хвилини — зібрали валізи, посадили дітей до авто й уже за кілька годин насолоджувалися зміною картинки та свіжим повітрям.

Реклама

На власних сторінках в Instagram подружжя опублікувало спільний допис-серію атмосферних кадрів: водні розваги в басейні, релакс у спа-зоні, сімейні вечері в ресторані та неспішні прогулянки територією комплексу. Не обійшлося і без веселих фото з дітьми — з мокрим волоссям після купання та щирими усмішками.

Родина Решетніків / © instagram.com/kristina_reshetnik

Під світлинами Христина залишила жартівливий підпис, який одразу відгукнувся батькам у коментарях:

«Пʼять хвилин на прийняття рішення. Година на збори. Дві години в дорозі. І два дні класного відпочинку. Коли канікули розпочалися так, як треба», — написала вона.

Родина Решетніків / © instagram.com/kristina_reshetnik

Підписники пари засипали родину компліментами та зазначили, що саме такі «швидкі» подорожі часто стають найтеплішими спогадами.

Реклама

Нагадаємо, донька Олі Полякової похизувалась у Мережі подарунком. Чоловік-іноземець підготував для Марії розкішний сюрприз з нагоди її 21-річчя.