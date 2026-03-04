- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 648
- Час на прочитання
- 1 хв
У серії пенальті визначився другий півфіналіст Кубка України з футболу
"Буковина" вдруге поспіль вийшла до півфіналу національного Кубка.
"Буковина" пробилась до півфіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.
У матчі 1/4 фіналу турніру чернівецька команда у серії пенальті здолала черкаський ЛНЗ.
Основний час зустрічі завершився внічию 0:0. Згідно з регламентом, у разі нічиєї в основний час одразу пробивається серія пенальті — без додаткових таймів. Там футболісти "Буковини" були точнішими — 5:4.
Таким чином, "Буковина" вдруге поспіль вийшла до півфіналу національного Кубка. Торік чернівецький клуб зупинився за крок від фіналу турніру, поступившись "Динамо".
"Буковина" — другий півфіналіст Кубка України-2025/26. Раніше до півфіналу вийшло "Динамо", яке здолало "Інгулець" (2:0).
Інші півфіналісти турніру визначаться в матчах "Металіст 1925" (Харків) — "Локомотив" (Київ) та "Чернігів" (Чернігів) — "Фенікс-Маріуполь" (Маріуполь).
Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".
Захистити трофей "гірники" вже не зможуть, адже в 1/8 фіналу програли "Динамо".