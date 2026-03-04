У серії пенальті визначився другий півфіналіст Кубка України з футболу

ЛНЗ — "Буковина" / facebook.com/FSCBC

"Буковина" пробилась до півфіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.

У матчі 1/4 фіналу турніру чернівецька команда у серії пенальті здолала черкаський ЛНЗ.

Основний час зустрічі завершився внічию 0:0. Згідно з регламентом, у разі нічиєї в основний час одразу пробивається серія пенальті — без додаткових таймів. Там футболісти "Буковини" були точнішими — 5:4.

Таким чином, "Буковина" вдруге поспіль вийшла до півфіналу національного Кубка. Торік чернівецький клуб зупинився за крок від фіналу турніру, поступившись "Динамо".

"Буковина" — другий півфіналіст Кубка України-2025/26. Раніше до півфіналу вийшло "Динамо", яке здолало "Інгулець" (2:0).

Інші півфіналісти турніру визначаться в матчах "Металіст 1925" (Харків) — "Локомотив" (Київ) та "Чернігів" (Чернігів) — "Фенікс-Маріуполь" (Маріуполь).

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".

Захистити трофей "гірники" вже не зможуть, адже в 1/8 фіналу програли "Динамо".