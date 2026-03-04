ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
648
Час на прочитання
1 хв

У серії пенальті визначився другий півфіналіст Кубка України з футболу

"Буковина" вдруге поспіль вийшла до півфіналу національного Кубка.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
ЛНЗ — "Буковина"

ЛНЗ — "Буковина" / facebook.com/FSCBC

"Буковина" пробилась до півфіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.

У матчі 1/4 фіналу турніру чернівецька команда у серії пенальті здолала черкаський ЛНЗ.

Основний час зустрічі завершився внічию 0:0. Згідно з регламентом, у разі нічиєї в основний час одразу пробивається серія пенальті — без додаткових таймів. Там футболісти "Буковини" були точнішими — 5:4.

Таким чином, "Буковина" вдруге поспіль вийшла до півфіналу національного Кубка. Торік чернівецький клуб зупинився за крок від фіналу турніру, поступившись "Динамо".

"Буковина" — другий півфіналіст Кубка України-2025/26. Раніше до півфіналу вийшло "Динамо", яке здолало "Інгулець" (2:0).

Інші півфіналісти турніру визначаться в матчах "Металіст 1925" (Харків) — "Локомотив" (Київ) та "Чернігів" (Чернігів) — "Фенікс-Маріуполь" (Маріуполь).

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".

Захистити трофей "гірники" вже не зможуть, адже в 1/8 фіналу програли "Динамо".

Дата публікації
Кількість переглядів
648
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie