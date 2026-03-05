В Польше задерживают и депортируют украинцев: кто под прицелом полиции (фото)

Задержание иностранцев в Польше

Польская полиция и пограничники провели масштабную операцию, проверив 1800 иностранцев. По результатам рейдов были задержаны десятки граждан Украины. Части может грозить депортация.

Об этом сообщил портал Polskieradio.pl.

Массовые проверки иностранцев в Польше

Министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский заявил, что во время совместной операции полиции и Пограничной службы в стране задержали более 140 иностранцев.

"Почти 1800 проверок и почти 140 арестов по всей Польше является результатом совместной операции Пограничной службы и полиции. Сотрудники проверяли законность пребывания иностранцев в Польше. Также было начато 130 производств, чтобы обязать иностранцев вернуться», — говорится в заявлении министра.

В Пограничной службе уточнили, что примерно в 110 случаях были начаты процедуры, которые обязывают иностранцев покинуть страну из-за незаконного пребывания. Еще более чем в 20 случаях решение о возвращении инициировали из-за того, что эти люди могли представлять угрозу государственной безопасности.

Как сообщает польское государственное агентство PAP, в операции, которая длилась 2 — 3 марта, приняли участие более 700 сотрудников Пограничной службы из всех региональных подразделений.

Полиция добавила, что в рамках более широкой общенациональной операции было привлечено почти 26 500 правоохранителей. Ее целью был розыск лиц, скрывающихся от правоохранительных органов или суда. К мероприятиям присоединились также специализированные подразделения, в частности Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью и Центральное бюро расследований полиции. В ведомстве отметили, что это уже четвертая подобная операция по всей стране и первая в 2026 году.

Задержание иностранцев в Польше

Сколько украинцев задержали в Польше?

В общем правоохранители задержали 1 944 человека, которые находились в розыске по судебным решениям или ордерам на арест. Среди них — 147 иностранцев, которых разыскивали польские власти. Среди задержанных — 91 гражданин Украины, 14 граждан Грузии, восемь белорусов, трое молдаван, двое россиян, а также 29 человек из других государств.

Еще семь человек задержали на основании Европейских ордеров на арест и «красных уведомлений» Интерпола.

В полиции также сообщили, что среди задержанных есть гражданин Бразилии, которого с 2025 года разыскивает бразильская система правосудия по подозрению в ограблении. Кроме того, задержана гражданка Беларуси, которую подозревают в причастности к организованной преступной группе, занимавшейся Интернет-мошенничеством.

В Подляском воеводстве на северо-востоке страны правоохранители задержали гражданина Колумбии, который, по их информации, находился в Польше нелегально. В целом полиция подала 112 обращений в Пограничную службу по принятию решений о возвращении иностранцев.

По данным полиции, во время трех аналогичных общенациональных операций в феврале, июне и ноябре прошлого года правоохранители задержали всего 4 766 человек, среди которых 515 были иностранцами.

Правила для украинцев в Польше изменились

Заметим, что 5 марта Польша отменила спецзакон о помощи украинцам, перенеся правила поддержки в общее законодательство. Несмотря на это, статус PESEL UKR остается в силе до 4 марта 2027 года при условии въезда после начала вторжения и отсутствия защиты в других странах ЕС.

Правила проживания становятся более строгими: новоприбывшим предоставляют жилье только на 60 дней, а общий срок пребывания в центрах ограничен 12 месяцами (для уязвимых категорий действуют исключения). Бесплатная медицина теперь доступна преимущественно застрахованным лицам, кроме детей и экстренных случаев. Выплаты «800+» теперь зависят от работы опекуна и посещения ребенком польской школы, а статус защиты теряется в случае выезда из Польши на срок более 30 дней или получения убежища в другой стране.

К слову, с 3 марта в Польше ужесточили ПДД: теперь водительское удостоверение будут изымать на три месяца за превышение скорости на 51 км/ч и более не только в городах, но и на загородных дорогах (кроме автобанов). Штраф за это составляет от 1500 злотых. В то же время 17-летним разрешили получать права категории B с согласия опекунов. Также вырос минимальный возраст для езды на электросамокатах — до 13 лет, а несовершеннолетним для этого теперь обязательно иметь велосипедное или любое водительское удостоверение.