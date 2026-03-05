Россияне ударили по грузовому поезду в одной из областей: есть раненые

Атака российскими дронами / © ТСН.ua

В Днепропетровской области 5 марта российский дрон попал в грузовой поезд. Из-за удара машинист и его помощник получили ранения.

Об этом сообщило Министерство развития громад и территорий Украины.

По информации ведомства, накануне российский ударный беспилотник атаковал гражданское торговое судно, которое покидало украинский порт и следовало по морскому коридору. В результате удара один из членов экипажа получил ранения — ему оперативно оказали медицинскую помощь.

В тот же вечер дроны ударили по железнодорожной станции в Одесской области. В результате атаки повреждены несколько вагонов, однако пострадавших нет.

Утром следующего дня российские силы атаковали железнодорожную инфраструктуру в Днепровском регионе. Беспилотник попал в электровоз грузового поезда во время его движения. Ранения получили машинист и его помощник, медики оказали им необходимую помощь.

«Атаки россии на транспортную инфраструктуру и судоходство — это продолжение террора против гражданской логистики и попытки подорвать экономику Украины и глобальную продовольственную безопасность», — отметили в Минразвития громад.

Атака на Днепропетровскую область

Напомним, в ночь на 5 марта Россия массированно атаковала Кривой Рог и Днепропетровскую область «Шахедами», артиллерией и авиабомбами. В городе повреждены объекты инфраструктуры, детсад и частные дома; возникли пожары. Обошлось без жертв. Также под ударом оказались Каменский район, где двое мужчин получили ранения, Синельниковщина и Никопольщина, где разрушениям подверглись жилой сектор и транспортная инфраструктура.