Одна з країн ЄС і НАТО буде запускати «Шахеди» — деталі
У небі над Литвою з’являться безпілотники типу «Шахед», проте місцевих мешканців закликають не панікувати.
Поблизу одного з найбільших міст Литви — Каунаса випробують систему захисту неба та виявлення безпілотників.
Про це пише LRT.
Під час випробувань будуть запущені різні типи безпілотників, зокрема дрони типу «Шахед». Вони літатимуть на висоті 250-1000 метрів.
Випробування проводяться для перевірки та оцінки рішень для спостереження за нижнім повітряним простором та виявлення дронів.
Литовців, які помітили дрони в повітрі, закликають реагувати спокійно — польоти планові та небезпеки не становлять.
Дрони над країнами Балтії: останні новини
Нагадаємо, минулого тижня в Естонії вперше збили безпілотник, який, ймовірно, мав українське походження і прямував до цілей на території Росії.
Україна перепросила в Естонії після інциденту із зальотом безпілотника. У МЗС заявили, що Росія навмисно перенаправляє українські дрони до країн Балтії за допомогою засобів РЕБ.
Також у Литві підтвердили падіння українського безпілотника, який залетів до повітряного простору країни та розбився.