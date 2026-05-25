Литва розпочинає тестування систем виявлення ворожих безпілотників / © Associated Press

Реклама

Поблизу одного з найбільших міст Литви — Каунаса випробують систему захисту неба та виявлення безпілотників.

Про це пише LRT.

Під час випробувань будуть запущені різні типи безпілотників, зокрема дрони типу «Шахед». Вони літатимуть на висоті 250-1000 метрів.

Реклама

Випробування проводяться для перевірки та оцінки рішень для спостереження за нижнім повітряним простором та виявлення дронів.

Литовців, які помітили дрони в повітрі, закликають реагувати спокійно — польоти планові та небезпеки не становлять.

Дрони над країнами Балтії: останні новини

Нагадаємо, минулого тижня в Естонії вперше збили безпілотник, який, ймовірно, мав українське походження і прямував до цілей на території Росії.

Україна перепросила в Естонії після інциденту із зальотом безпілотника. У МЗС заявили, що Росія навмисно перенаправляє українські дрони до країн Балтії за допомогою засобів РЕБ.

Реклама

Також у Литві підтвердили падіння українського безпілотника, який залетів до повітряного простору країни та розбився.

Новини партнерів