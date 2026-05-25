ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
693
Час на прочитання
1 хв

Одна з країн ЄС і НАТО буде запускати «Шахеди» — деталі

У небі над Литвою з’являться безпілотники типу «Шахед», проте місцевих мешканців закликають не панікувати.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Литва розпочинає тестування систем виявлення ворожих безпілотників

Литва розпочинає тестування систем виявлення ворожих безпілотників / © Associated Press

Поблизу одного з найбільших міст Литви — Каунаса випробують систему захисту неба та виявлення безпілотників.

Про це пише LRT.

Під час випробувань будуть запущені різні типи безпілотників, зокрема дрони типу «Шахед». Вони літатимуть на висоті 250-1000 метрів.

Випробування проводяться для перевірки та оцінки рішень для спостереження за нижнім повітряним простором та виявлення дронів.

Литовців, які помітили дрони в повітрі, закликають реагувати спокійно — польоти планові та небезпеки не становлять.

Дрони над країнами Балтії: останні новини

Нагадаємо, минулого тижня в Естонії вперше збили безпілотник, який, ймовірно, мав українське походження і прямував до цілей на території Росії.

Україна перепросила в Естонії після інциденту із зальотом безпілотника. У МЗС заявили, що Росія навмисно перенаправляє українські дрони до країн Балтії за допомогою засобів РЕБ.

Також у Литві підтвердили падіння українського безпілотника, який залетів до повітряного простору країни та розбився.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
693
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie