Реклама

Про це йдеться в етері 5 каналу. На думку політичного експерта Олексія Кошеля, останні контакти між Банковою та парламентом свідчать про повернення до системного політичного діалогу та пошуку спільних рішень між гілками влади.

«Ми можемо сказати, що Буданов як менеджер, як керівник робить абсолютно виправдані, нормальні, цивілізаційні підходи, які працюють і дають результат», - заявив експерт.

Як приклад результативності такого підходу він навів одне з останніх голосувань у Верховній Раді, під час якого парламент зміг мобілізувати майже конституційну більшість голосів.

Реклама

«От навіть згадайте, коли останній раз на табло у Верховній Раді було 298 голосів? Сьогодні. Оце відповідь», - наголосив Кошель.

На його думку, подальший розвиток діалогу між владними інституціями сприятиме більш ефективному ухваленню рішень та посиленню роботи парламенту в умовах війни.

Новини партнерів