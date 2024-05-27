Скрипка вперше гучно відзначив день народження: святкував ювілей

Легенда українського року Олег Скрипка відсвяткував свій 60-тий день народження концертом на найбільшій рок-сцені України концертного залу Stereo Plaza.

Концерт почався із затримкою через повітряну тривогу і евакуацію гостей із зали, а вже після відбою сам ювіляр висловився з приводу подій, які відбуваються в країні і подякував військовим, яких було чимало серед відвідувачів.

Олег Скрипка відсвяткував свій 60-тий день народження концертом

На концерті Скрипка разом з з Національним Академічним Оркестром Народних Інструментів України, гуртом ВВ, дитячим фольклорним ансамблем “ЗЕРНЯТКО” та театром-студією індійського народного танцю “НАКШАТРА” тішив гостей своїми хітами і не лише. Так, з колегами по сцені Сергієм “Фомою” з гурту “Мандри”, Олександром Положинським, гітаристом гурту ВВ Євгеном Рогачевським, а ще кобзарем Тарасом Компаніченкомі і лідером гурту “От Вінта” Юрієм Журавлем під акомпанемент НАОНІ заспівали марш Нової Армії "Зродились ми великої години".

Українські музиканти заспівали марш Нової Армії "Зродились ми великої години"

Звучала і знайома українцям “Батько наш - Бандера”, яку зал підспівував разом із музикантом, до того ж тричі.

“Батько наш - Бандера” у виконанні Олега Скрипки

Ну, а самому концерту передувала зустріч колег і найближчих друзів для привітання ювіляра тісною компанією, в присутності кількох представників ЗМІ. Тож читачі ТСН.ua, мають можливість почути, що співали самому Олегу Скрипці замість звичного багатьом українцям “Happy Birthday to you”.

Колеги по сцені привітали Олега Скрипку з 60-річчям

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