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Скрипка вперше гучно відзначив день народження: святкував ювілей

Скрипка вперше гучно відзначив день народження: святкував ювілей

Олег Скрипка відсвяткував свій 60-тий день народження концертом

Святковому концерту ледь не завадила повітряна тривога.

Легенда українського року Олег Скрипка відсвяткував свій 60-тий день народження концертом на найбільшій рок-сцені України концертного залу Stereo Plaza.

Концерт почався із затримкою через повітряну тривогу і евакуацію гостей із зали, а вже після відбою сам ювіляр висловився з приводу подій, які відбуваються в країні і подякував військовим, яких було чимало серед відвідувачів. 

Олег Скрипка відсвяткував свій 60-тий день народження концертом / ©
Олег Скрипка відсвяткував свій 60-тий день народження концертом

На концерті  Скрипка разом з з Національним Академічним Оркестром Народних Інструментів України, гуртом ВВ, дитячим фольклорним ансамблем “ЗЕРНЯТКО”  та театром-студією індійського народного танцю “НАКШАТРА” тішив гостей своїми хітами і не лише. Так, з колегами по сцені Сергієм “Фомою” з гурту “Мандри”, Олександром Положинським, гітаристом гурту ВВ Євгеном Рогачевським, а ще кобзарем Тарасом Компаніченкомі і лідером гурту “От Вінта” Юрієм Журавлем під акомпанемент НАОНІ заспівали марш Нової Армії "Зродились ми великої години".

Українські музиканти заспівали марш Нової Армії "Зродились ми великої години"

Українські музиканти заспівали марш Нової Армії "Зродились ми великої години"

Звучала і знайома українцям “Батько наш - Бандера”, яку зал підспівував разом із музикантом, до того ж тричі. 

“Батько наш - Бандера” у виконанні Олега Скрипки

“Батько наш - Бандера” у виконанні Олега Скрипки

Ну, а самому концерту передувала зустріч колег і найближчих друзів для привітання ювіляра тісною компанією, в присутності кількох представників ЗМІ. Тож читачі ТСН.ua, мають можливість почути, що співали самому Олегу Скрипці замість звичного багатьом українцям “Happy Birthday to you”.

Колеги по сцені привітали Олега Скрипку з 60-річчям

Колеги по сцені привітали Олега Скрипку з 60-річчям

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