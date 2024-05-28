Зеленський з офіційним візитом відвідає Бельгію

Президент відвідає Бельгію, щоб підписати останню з серії угод із західними союзниками щодо безпеки.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 28 травня 2024 року відвідає Бельгію.

Про це повідомляє Agence France Presse.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок відвідає Бельгію, щоб підписати останню з серії угод із західними союзниками щодо безпеки, повідомили в офісі прем’єр-міністра Бельгії в понеділок.

"Український лідер збирається вилетіти до Брюсселя в рамках екстремального туру кількома європейськими країнами, щоб залучити підтримку Києва", - пише видання.

Нагадаємо, що раніше Зеленський прибув із першим візитом до Іспанії.

Там він зустрівся з іспанським прем’єр-міністром.

Читайте також: