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Зеленский с официальным визитом посетит Бельгию

Зеленский с официальным визитом посетит Бельгию

Украинский лидер собирается вылететь в Брюссель / Фото: Associated Press

Президент посетит Бельгию, чтобы подписать последнюю из серии соглашений с западными союзниками по безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 28 мая 2024 г. посетит Бельгию.

Об этом сообщает Agence France Presse.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник посетит Бельгию, чтобы подписать последнюю из серии соглашений с западными союзниками по безопасности, сообщили в офисе премьер-министра Бельгии в понедельник.

"Украинский лидер собирается вылететь в Брюссель в рамках экстремального тура по нескольким европейским странам, чтобы привлечь поддержку Киева", — пишет издание.

Напомним, что ранее Зеленский прибыл с первым визитом в Испанию.

Там он встретился с испанским премьер-министром.

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